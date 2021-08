De politie werd even na middernacht gebeld dat er op De Markt in Hardenberg zou zijn geschoten. In de naburige Kamerjansteeg is een kogelhuls gevonden. Over de aanleiding is verder weinig bekend. Ook is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.

In de Kamerjansteeg werd een huls gevonden (Foto: Gert Stegeman)