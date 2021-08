Schietpartij Hardenberg blijkt alarmpistool

De politie kreeg rond 1.00 uur vannacht een melding over een schietpartij in het centrum van Hardenberg. In de naburige Kamerjansteeg werd vervolgens een huls gevonden. Uit onderzoek blijkt nu dat er niet is geschoten met een vuurwapen, maar met een alarmpistool.

Over de aanleiding tast de politie nog steeds in het duister. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.