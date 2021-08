PEC Zwolle opent Eredivisieseizoen met thuisnederlaag tegen Vitesse

De ruim 9.000 toeschouwers kregen een wervelende beginfase voorgeschoteld, waarin beide formaties nadrukkelijk op jacht gingen naar de openingstreffer. Eerst was het de beurt aan Vitesse, dat al na een minuut gevaar stichtte via Alois Oroz. Direct daarna was ook aanvaller Loïs Openda dichtbij, maar zijn schot werd knap gekeerd door Kostas Lamprou.

Clement en Tedic dichtbij

Vijf minuten later deed ook de thuisploeg van zich spreken. Na een snelle aanval werd Clement in stelling gebracht, maar doelman Markus Schubert stond een treffer in de weg. De Duitse doelman van de Arnhemmers wist zich in het vervolg andermaal te onderscheiden door een kopbal van Slobodan Tedic uit de hoek te plukken.

Frederiksen zet PEC op achterstand

In de twintigste minuut waren het de bezoekers die aan de leiding kwamen. Op de rand van het strafschopgebied nam Vitesse-nieuwkomer Nikolai Frederiksen de bal in ontvangst en met een droge schuiver wist hij Lamprou te verschalken: 0-1. In de loop van eerste helft kreeg PEC via Kersten nog een goede mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Doelman Schubert stond van dichtbij wederom zijn mannetje en zodoende ging PEC met een achterstand de rust in.

Slobodan Tedic was dicht bij een Zwolse treffer (Foto: Orange Pictures)

Clement

Ook in de tweede helft bood PEC voldoende tegenstand en dat resulteerde al snel in enkele mogelijkheden van Kastaneer en Saymak. Vitesse leunde na rust op de verdediging en loerde met de ingevallen Thomas Buitink en Oussama Darfalou veelal op de counter. De grootste kans van PEC kwam halverwege de tweede helft op naam van Pelle Clement, die de bal in kansrijke positie verkeerd aannam en zodoende - na een knappe verdedigende actie van Million Manhoef - niet tot schieten kwam.

Slotoffensief biedt geen soelaas

De bezoekers kwamen er een aantal keer gevaarlijk uit, maar wisten niet van de geboden ruimte te profiteren. Daardoor bleef PEC in leven en ging de formatie van Art Langeler met man en macht op zoek naar de gelijkmaker. Het slotoffensief werd uiteindelijk niet beloond met een treffer en daardoor starten de Zwollenaren het Eredivisieseizoen met een nederlaag.

PEC Zwolle - Vitesse 0-1

0-1 Frederiksen (20)

Arbiter: Martens

Geel: Bero, Buitink

PEC Zwolle: Lamprou; De Wit, Kersten, Van Polen, Paal; Strieder (Van den Belt/54), Saymak (Reijnders/65), Huiberts (Voet/87); Kastaneer (Landu/65), Tedic, Clement

Vitesse: Schubert; Oroz, Bazoer (Cornellise/39), Hajek, Wittek (Yapi/86); Bero, Tronstad, Manhoef (Dasa/65); Gboho (Darfalou/65), Openda, Frederiksen (Buitink/65).