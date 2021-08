Campers vinden gezellig plekje voor de nacht op het Van Heekplein in Enschede

In augustus vorig jaar vond de eerste editie van ‘Camperplek op het Plein’ plaats. Toen waren het vooral Volkswagen- en Mercedesbusjes die nadat de dagmarkt was afgebroken het Van Heekplein opreden. Dit keer stond er van alles in de rij: moderne campers, omgebouwde streekbussen en vrachtwagens en alles daartussenin.

Een streekbus als camper

John van Gulden is een van die onbenullig grote camperbezitters. Hij staat met een grote leren hoed, daaronder een brede grijns, voor de dubbele klapdeuren van zijn streekbus. Oude stadsbussen reden langzamer, streekbussen moesten een beetje kunnen opschieten, motiveert hij het verschil en zijn keuze. Niet dat zijn DAF MB200 uit 1980 een snelheidsduivel is. “Zesennegentig kilometer per uur. Maar dan gaan we vrachtwagens wel voorbij”, lacht hij.

Van Gulden, woonachtig in De Hoef (vlakbij Mijdrecht), kocht de bus vlak voordat een sloper ermee vandoor zou. “Voor een sloopprijs, dus!” Daarna begon de verbouwing. “Het was een vrachtwagen, toen. Maar deze bus is ook gebruikt door de KRO als studiobus voor het programma ‘Tussen hemel en aarde’. Hij heeft heel Nederland doorgereisd.”

Inmiddels is de DAF-bus van alle gemakken voorzien en volledig zelfvoorzienend. Problemen met het vinden van een geschikte plek voor het gevaarte heeft Van Gulden niet. “Maar ik bel wel altijd even van tevoren. Anders staan ze raar te kijken, ja.”

Camper-garage voor een stoomwals

Dat bellen voordat je een camping op komt rijden, doet ook de familie Van Doesburg uit Doetinchem. Ook zij rijden een camper van formaat, in dit geval een voormalige verhuiswagen. Ook een DAF. Neerlands trots op het gebied van automobiliteit is populair onder camperbezitters, zo blijkt. Pa Van Doesburg wijst: “Het voorste stuk is camper, het achterste deel is eigenlijk garage.” Zoonlief, die in de deuropening van de garage zit, vult aan. “Voor een stoomwals.”

De familie blijkt lid te zijn van de Stoomwalsclub Nederland, een club die koestert, restaureert en rijdt op wat de naam suggereert: stoomwalsen. “Inmiddels ook trekkers en andere voertuigen, mits ze maar op stoom rijden.” Straatlocomotieven zijn het, zo blijkt. Letterlijk. “Zo’n trekker rijdt acht, misschien tien kilometer voordat de tender bijgevuld moet worden”, vertelt zoon Van Doesburg. En voordat je zo’n machine aan het rijden hebt, ben je anderhalf uur verder.

Thunderbirds III

Het bezit van zo’n stoomtrekker of stoomwals is een kostbare aangelegenheid. Van Doesburg senior: “Laatst is er in Engeland een verkocht voor 950.000 pond. Je moet het zien als een beleggingsobject.” De stoomtrekker van het gezin, drieduizend kilo schoon aan de haak, wordt voor demonstraties achterin de camper gereden. “Als we op vakantie gaan, gaat de auto erin. Op de bestemming laten we de klep zakken en rijden we hem eruit. Net Thunderbirds III.”

Klassiek VW-busje was behoorlijk verrot

Dat het ook eenvoudiger kan, bewijzen Twan en Ylva uit Zwolle, trotse bezitters van een klassiek VW-busje. Alhoewel ook dat zijn uitdagingen heeft. “Hij was behoorlijk verrot”, vertelt Ylva. “Twan heeft ‘m helemaal gestript en opgeknapt. Maar dat is de enige manier waarop iemand van twintig zo’n busje kan betalen.” Twan is er vorig jaar voor het eerst mee naar Zuid-Frankrijk gereden. Hij begint hem langzaam te leren kennen. “Dat ding heeft vier remleidingen. Raad eens hoeveel er zijn geknapt? Vijf.”

Twan en Ylva zijn via Twan’s vader op het Van Heekplein terechtgekomen. “Die staan een stukje verderop, in zo’n Tupperware-camper.”

Bakfiets met biertjes

Een barretje en een bandje, zoals vorig jaar, zijn er niet. Maar alle deelnemers krijgen bij de ingang een welkomstpakketje uitgereikt en er rijdt een bakfiets met biertjes rond. De kans lijkt groot dat er volgend jaar een derde editie van ‘Camperplek op het plein’ wordt georganiseerd. Het evenementje - dat het dit jaar vanwege corona niet mag zijn - lijkt een aanzuigende werking te hebben.

‘Camperplek op het plein’ is uniek. Waar vind je zoiets: een nacht kamperen midden in een stad? Misschien dat het evenement volgend jaar het spoor van de zaterdagmarkt kan volgen: uitbreiding door heel het oude centrum van Enschede. Hoe leuk is dat?