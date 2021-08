De Wit ziet perspectief bij verliezend PEC: "We gaan op deze manier wel punten pakken"

PEC Zwolle deed zichzelf zondagmiddag tekort in de seizoensouverture tegen Vitesse. In eigen huis verdiende de formatie van Art Langeler een punt, maar uiteindelijk namen de Arnhemse bezoekers de punten mee naar huis (0-1). Verdediger Mees de Wit, die zijn eredivisiedebuut maakte, vond dat PEC recht had op meer.

"We hebben te weinig gekregen. Vitesse kwam er een aantal keer via de counter wel goed uit, maar wij creëren wel kansen. Als er een in gaat zit je gewoon lekkerder in de wedstrijd", sprak De Wit na afloop. "Zij zaten ook kapot op een gegeven moment, want ze hebben deze week Europees gespeeld. In de tweede helft hebben zij niets meer gecreëerd en dan moeten we onszelf belonen, maar dat deden we niet."

Punten pakken

"Ik denk wel dat het perspectief brengt dat we zo hebben gespeeld. Als we 34 wedstrijden zo spelen, gaan we sowieso punten pakken", vervolgt hij. "We hebben gewoon moeite met scoren, dat is het probleem bij ons. We trainen er heel erg op en uiteindelijk moeten die goals gewoon vallen."

Eerste keer als rechtsback

Dat de linksbenige De Wit vandaag als rechtsback opgesteld stond, verbaasde hem zelf ook. "Ik dacht 'huh' toen de trainer me deze week op de training rechtsback liet spelen, maar natuurlijk accepteer je dat. Het ging prima, dus toen vertelde hij (Langeler, red.) dat ik gewoon ging spelen als rechtsback. Het was in het begin wat onwennig omdat het de eerste keer is dat ik daar speel, maar ik heb alles gegeven", aldus De Wit.