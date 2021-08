Facebook-oproep voor contact ontvoerde Isra veel gedeeld: "Vooral ook in de Arabische wereld"

De Facebook-oproep van vorige week om contact te krijgen met de zeventien jaar geleden ontvoerde Isra uit Goor is heel veel gedeeld, opvallend veel ook in de Arabische wereld. Dat heeft er zelfs toe geleid dat de mensen die bezig zijn om een spoortje van haar te vinden 'met iets bezig zijn'.

Elly Sjouw beheert het Facebook-account. Ze is heel terughoudend. "We hebben het eerder gehad dat iemand uit de Libische hoofdstad Tripoli zei iets te weten. Dat bleek uiteindelijk op niets uit te draaien. We zijn dus heel voorzichtig, vooral ook om geen valse hoop te wekken."

Levenslang

Isra werd zeventien jaar geleden op 3-jarige leeftijd ontvoerd door haar vader en meegenomen naar Libië. Daarvoor had hij haar moeder, kapster Marisse van den Burg, op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Twee jaar na de moord en de ontvoering werd hij bij verstek tot levenslang veroordeeld. Tegen de vader loopt nog altijd een internationaal opsporingsbevel.

Kort na de ontvoering van Isra werd alles in het werk gesteld haar terug naar Nederland te halen. Los van een bezoek van de Nederlandse consul in 2007, die een boekje van Nijntje voor haar had meegenomen, is er geen teken van leven geweest.

'Echt heel bijzonder'

Sjouw spreekt van heel opmerkelijke aantallen als het gaat om de aandacht voor het bericht. "Zo'n 300.000 mensen hebben het gezien, vorige keer was dat 20.000. De Arabische versie is 163 keer gedeeld, vorige keer was dat maar drie keer. De Nederlandse versie is vierduizend keer gedeeld, dat was bij een vorig bericht 54 keer. Echt heel bijzonder."

Sjouw hoopt met regelmatige aandacht op Facebook op een teken van leven. "We staan er elk jaar wel een paar keer bij stil. Al die aandacht heeft ertoe geleid dat we nu met iets bezig zijn, maar meer kan ik daar echt niet over zeggen."