Overijsselse Afghanistan-veteranen over opmars Taliban: "Doodzonde wat zich daar afspeelt"

De razendsnelle opmars van de Islamitische beweging schokt mensen over de hele wereld. Ook veel Overijsselse militairen zien het nieuws met lede ogen aan. Ze dienden in het land en kwamen soms zwaar getraumatiseerd terug. Mark Schouwink uit Hengelo kwam zelfs helemaal niet terug. Hij overleed toen de jeep waarin hij zat over een bermbom reed.

Beelden

Iedere dag staat de media vol met nieuwsberichten over de situatie in het land. Steeds opnieuw wordt bij veel veteranen een spreekwoordelijke korst van een mentale wond getrokken. Zo ook bij de Zwolse Bas van den Berg. Een paar jaar geleden werkte de veteraan ruim een half jaar in Kaboel en adviseerde hij in politieke en diplomatieke kwesties.

"Vanuit ons gezichtsveld is het doodzonde om te zien wat zich daar afspeelt. Je ziet dan dat de bevolking er de dupe van wordt en dan is het doodzonde van alle energie die wij er in hebben gestoken", reageert hij.

Te gast

Toch kan Bas de situatie ook van zich afzetten. “Dit is blijkbaar wat een deel van dat land wil. Wij waren er te gast en moeten respecteren wat een deel van die bevolking daar wil. Het land moet zichzelf ontwikkelen. Op lange termijn waren dit soort situaties ook niet te voorkomen. We hebben het leger en de politie daar getraind, maar het blijft een heel verdeeld land."

Bekijk hieronder de reactie van Bas van den Berg.

De Zwollenaar is nog steeds werkzaam voor defensie als kolonel. Als ze opnieuw een beroep op hem zouden doen, hoeft hij daar niet lang over na te denken. “Ja, dan ga ik die kant weer op. Wel met pijn in het hart om mijn gezin achter te laten, maar het is fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan vrede en vrijheid in de wereld.”

Hospik

Ook Niels van Bockel uit Epse was op missie in Afghanistan in 2007. Hij werkte in de stad Uruzgan als hospik, geneeskundig verzorger. In die functie begeleidde hij troepen om indien nodig eerste hulp te verlenen. Van Bockel draagt de ervaringen nog dagelijks met zich mee.

Hij volgt de berichten uit Afghanistan dan ook op de voet en vindt het moeilijk om te zien dat de Taliban in zo’n korte tijd het land herovert. “Ik merkte dat het best wat met me deed. Stiekem denk je dan even ‘het was allemaal voor niks’. Maar dat is niet zo. We hebben daar goed werk gedaan. Scholen gebouwd en infrastructuur aangelegd.”

Bekijk hieronder een reportage over Niels.

Het ergste wat Niels meemaakte, was het sneuvelen van twee Nederlanders die tijdens een chaotisch gevecht door vriendelijk vuur omkwamen. Maar hij er was ook een hele andere kant van het vak. Zo heeft hij nog een foto van zijn tijd daar waarop te zien is dat Niels jongleert voor een groepje Afghaanse kinderen. “Dat is dan even de oorlog uit het kind proberen te halen.”

Soms geeft het nieuws over de Taliban Niels een gevoel van machteloosheid. “Maar dat zet ik van me af. Wat kan ik doen? Ik kan niet terug. Ik kan er niets aan veranderen.”