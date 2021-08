Foto’s van ‘rommelig huis’ blijken meesterzet op Funda: “Nooit verwacht”

"Meestal bereikt een woning op onze Facebookpagina zo'n drieduizend tot vijfduizend mensen", zegt Jipping. "Deze woning heeft al meer dan 60.000 mensen bereikt, met meer dan 1200 comments. Ja, dat is extreem."

Al is het gros van de commentaren negatief. Naast de 'rommelige woning' wordt ook de makelaar zelf bekritiseerd. Strekking: 'Dit zet je toch niet online als makelaar?' of 'Is dit een grap?'

'Moeten we dit doen?'

"We hebben met elkaar overlegd; moeten we deze foto's online zetten?", zegt Jipping. "Uiteindelijk hebben we besloten ze wél te plaatsen. Wij dachten: 'als dit de woning is, dan laten we het zo zien'."

Al ging daar wel een gesprek met de eigenaar aan vooraf. "We hebben gebeld en advies gegeven over de foto's. Maar hier is sprake van een bijzondere situatie." Wat deze 'bijzondere situatie' inhoudt, wil Jipping niet zeggen.

De keuken van de 'te moderniseren vrijstaande woning' (Foto: Team Sanders Makelaars)

Rommel of niet, er zijn genoeg mensen geïnteresseerd in de woning aan de Nieuwstraat. "Al veertien mensen hebben zich bij ons gemeld", zegt de makelaar van Team Sanders Makelaars. "Veel mensen kunnen goed langs de rommel kijken en letten op de feiten, zoals de ligging en grootte van het huis."

Slimme zet

Zo pakken de veelbesproken foto's juist positief uit. "We hadden het absoluut niet verwacht, maar het blijkt een slimme zet. Het bereik van de woning is enorm. Hoe meer bereik, hoe meer aandacht, hoe beter."

Het prijskaartje van deze 'te moderniseren vrijstaande woning voor de starter' is € 159.000,- k.k.

