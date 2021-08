Programma: 2e en 3e divisie gaan beginnen, toppers voor Twente en GA Eagles en Twente Vrouwen in CL

Na het begin in de Eredivisie, gaan komend weekend ook de landelijke amateurs beginnen. Daarnaast staan voor FC Twente Vrouwen de eerste duels in de Champions League op het programma. Hieronder een overzicht van deze week.

Betaald voetbal

In de Eredivisie staan de vier Overijsselse ploegen na speelronde 1 nog op 0 punten. Komend weekend moet daar verandering in komen, maar makkelijk zal dat niet worden. Zo krijgt FC Twente landskampioen Ajax op bezoek en speelt Go Ahead Eagles in De Kuip tegen Feyenoord. Voor PEC Zwolle en Heracles Almelo is er wellicht meer kans op de eerste punten. Ze gaan op bezoek bij respectievelijk NEC en Sparta Rotterdam.

Amateurvoetbal

In de 2e en 3e divisie gaat komend weekend voor het eerst dit seizoen de bal rollen. HHC Hardenberg neemt het in de 2e divisie in de eerste speelronde op tegen Scheveningen. In de 3e divisie is er ook een thuiswedstrijd voor Staphorst en Excelsior'31. VVSB en Ter Leede zijn de tegenstanders op zaterdagmiddag. Op zondag speelt HSC'21 op eigen veld tegen EVV. De hoofdklasse B begint een week later. Die clubs oefenen deze week nog.

Vrouwenvoetbal

FC Twente gaat deze week proberen het hoofdtoernooi van de Champions League te halen. Woensdag is WFC Nike uit Georgië de eerste tegenstander. De eerste kwalificatie bestaat uit twee halve finales en een finale. De andere halve finale gaat tussen Spartak Subotica en Peamount United uit Ierland. De finale is komende zaterdag. Alle duels zijn in Enschede. De winnaar daarvan gaat naar de tweede kwalificatieronde. Daarna volgt de groepsfase, die bestaat uit 16 ploegen.