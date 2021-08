Kritiek op defensieminister Bijleveld na tweet 'terwijl Afghanistan in brand staat'

Een tweet van demissionair minister van Defensie Ank Bijlveld over een bioscoopbezoek dit weekend kan rekenen op een storm van kritiek. De minister uit Goor bezocht zaterdagavond de film Slag om de Schelde en twitterde over de 'vergeten' operatie.

"Het maakt ons bewust van de prijs die is betaald voor onze vrijheid", schreef de minister. Veel mensen vinden het niet het moment voor een minister om naar de bioscoop te gaan 'terwijl Afghanistan brandt en we te laat zijn met evacueren'.

Maximaal enkele tientallen antwoorden krijgt Bijleveld normaal gesproken op de tweets die ze de wereld in stuurt via haar account. Maar op een tweet, dit weekend over de film Slag om de Schelde, is al ruim zeshonderd keer gereageerd. En dat is overwegend negatief.

Onhandige tweet

Mensen die reageren, vinden de tweet op zijn zachts gezegd 'onhandig midden in een cisis', maar gebruiken ook termen als 'beschamend' en 'schaamteloos'. De Twitteraars begrijpen niet dat de minister de tijd had om een film in de bioscoop te bezoeken, terwijl het in Afghanistan op dat moment helemaal mis ging.

Doornroosje @doornroosje2683 Misschien had u deze avond beter kunnen besteden aan de slag om Afghanistan en het terughalen van de talken en andere mensen die ervoor gezorgd hebben dat het Nederlandse leger daar kon werken. Nu laat u ze stikken terwijl u popcorn zit weg te snaaien in de bioscoop. Schaam u! 11:51 - 15 aug. 2021

Onbegrip

Eerder kon Bijleveld ook al rekenen op onbegrip toen ze liet weten dat de jarenlange Nederlandse missie in Afghanistan niet voor niets is geweest. Ook nu de taliban weer de macht hebben gegrepen in het land. "We hebben de Afghanen laten zien dat het ook anders kan", aldus de minister bij RTL.