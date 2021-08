Internationale drugsbazen lieten handjes wapperen in crystal methlab Vroomshoop

De vermeende leiders van een internationale drugsorganisatie, 'Papito' en 'Gordo', werkten gewoon mee in het drugslab dat ontdekt werd in een Vroomshoopse sportschool. Dat blijkt uit stukken van het OM , in bezit van RTV Oost. De Mexicaanse Gordo verbrandde in het lab zelfs zijn hand bij het koken van de zwaar verslavende drug crystal meth.

Het lab in de sportschool, vernuftig verstopt achter een boekenkast, werd in november vorig jaar ontdekt. Er stonden genoeg grondstoffen om tientallen kilo's crystal meth te maken. De recherche had de organisatie al een poos in de smiezen, zo is te lezen in het vertrouwelijk onderzoeksdossier Ketchikan. De politie was op het spoor gezet van 'Papito' (papa) Marko uit Chili. Hij zou handelen in wapens, maar het bleek wat anders. Volgens het opsporingsapparaat is hij de spil van een netwerk dat verschillende crystal methlabs bestierde, waaronder in Vroomshoop.

Afluistersessies

Dat Papito niet alleen de touwtjes in handen had, maar er ook niet vies van was zijn handen vuil te maken, blijkt uit verschillende afgeluisterde gesprekken. Zijn auto was door de politie volgepropt met afluisterapparatuur, maar ook zijn telefoongesprekken werden meegeluisterd. Daarnaast werd hij geobserveerd door rechercheurs en was op de ingang van de Vroomshoopse sportschool een camera gericht. Op de beelden is hij te zien met de eigenaar van de sportschool en diens vrouw.

In afluistersessie 183 geeft Papito aan dat hij er 'de hele nacht gaat werken'. "Ik ben niet bereikbaar." Ook wordt er in het lab DNA van hem gevonden op cruciale plekken. Zo zit zijn DNA op de binnenkant van twee handschoenen en aan de mouw van een groene jas die in het lab worden gevonden. Daarnaast heeft hij sporen achtergelaten op een grijs gezichtsmasker.

Hand verbrand

Ook Mexicaan 'Gordo' ('dikkerd') heeft volgens justitie zelf in de potten en pannen staan roeren. Zo blijkt uit afluistersessie drie dat Papito het met een medeverdachte heeft over een collega die derdegraads brandwonden heeft opgelopen. Hij stuurt zelfs een foto van de verbrande hand via zijn mobieltje. Als Gordo uiteindelijk wordt aangehouden, wordt tijdens het verhoor vastgesteld dat zijn hand inderdaad verbrand is.

Het is opvallend dat hij gewond raakte, want juist Gordo wordt gezien als een soort opperkok. Volgens de opsporingsdiensten leidde hij zelfs drugskoks op in Spanje, zoals RTV Oost al eerder onthulde. Bij de verschillende drugslabs besliste híj of de locaties geschikt waren om in te werken en wat de kwaliteit was van de gebruikte grondstoffen. In afluistersessie 28 beoordeelt Gordo een bepaalde olie om drugs te maken: “Om eerlijk te zijn, ziet de olie er goed uit. Ik weet niet of hij gekookt is of niet, maar de olie is hartstikke goed. Deze olie is van pure herkomst om drugs te kunnen maken. Het is groen. Die is puur. Die groenkleurige”.

Voorzorgsmaatregelen

Op de dag van de inval waren Papito en Gordo niet in de sportschool. Wel werd Gordo's broertje Jose als kok opgepakt, evenals de sportschoolhouder en zijn vrouw plus enkele andere vermeende koks. Als Gordo verneemt dat de locatie is ontdekt, neemt hij volgens het OM de benen. Hij rijdt met een medeverdachte richting het Spaanse Igualada.

Dat er op de dag van de inval zoveel mensen zijn aangehouden in de sportschool, is haast een wonder. Want uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat er de nodige voorzorgmaatregelen werden genomen. Zo spreekt Papito in sessie 688 over een ontsnappingsroute. “Ik weet wel dat wij als criminelen risico's lopen, maar dan wel op zo'n manier dat wij toch een kans maken mocht het allemaal slecht gaan. Dat er gewoon een mogelijkheid is om dan linksom of rechtsom te kunnen vluchten. Snap je?”

Ook heeft hij het over op het dak staan om te kijken of er geen geur vanaf het pand komt en over een weiland dat ze in de gaten houden. Verder spreken de verdachten in versluierde taal. Zo hebben ze het over 'schilderen', als ze het koken van crystal meth bedoelen.

Meerdere labs

Papito en Gordo zijn begin dit jaar samen met een handvol medeverdachten aangehouden. Naast het laboratorium in Vroomshoop, was de organisatie volgens justitie ook verantwoordelijk voor soortgelijke drugslaboratoria in het Gelderse Baak, het Zeeuwse Westdorpe en het Belgische Poppel. Ook is er een sterk vermoeden dat ze labs hadden in Duitsland en er een in Spanje aan het voorbereiden waren.

Dat er daadwerkelijk crystal meth is geproduceerd, blijkt volgens het OM uit observaties en afgeluisterde gesprekken. Zo zien rechercheurs verdachten lopen met een tasje, dat van eigenaar verwisselde. Het vermoeden dat het een om een sample van een meth-kristal gaat, wordt versterkt als ze in een afgeluisterd gesprek horen: "Ik heb nog nooit zulke mooie gezien, zo doorzichtig."

Morgen kun je lezen welke banden de organisatie had met oude Amsterdamse onderwereld.