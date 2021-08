Onduidelijk welke evenementenorganisaties Overijssel meedoen aan landelijk protest

Vanuit heel Nederland hebben zich al ruim driehonderd organisaties uit de evenementenbranche aangesloten bij een landelijk protest komende zaterdag tegen het coronabeleid. In Overijssel klinken geluiden van instemming, maar is er ook twijfel of meegedaan wordt.

"Er is nog niet veel duidelijkheid over, maar als die er is, doen we mee", zegt Tom Leuveld van onder meer de Megaparty Weerselo. "Maar of het gaat helpen is een tweede. De boeren hebben het hele land platgelegd en dat heeft ze niets opgeleverd. Maar we moeten wel zeker een geluid laten horen."

Nog te vroeg

Jan-Jaap Bulder van het festival Dauwpop in Hellendoorn vindt het nog te vroeg om concreet te zeggen hoe ze zich gaan opstellen zaterdag. "We sluiten ons sowieso aan bij het protest. Maar over de precieze invulling kan ik nog niets zeggen. We zijn nu vooral bezig met het omboeken van alles naar de editie van volgend jaar, nu er ook dit jaar een streep door Dauwpop is gegaan."

Enjoy Live zou komend weekend op Het Hulsbeek bij Oldenzaal worden gehouden. Dat is nu verschoven naar juli volgend jaar. "We zijn nog in overleg wat we zaterdag doen", vertelt Michel Sciarone van het organiserende Contactmakerz. "Daar komt bij dat we ondertussen ook hartstikke druk zijn met bedrijfsevenementen. Die hebben ook een jaar stilgelegen en er zijn veel bedrijven die toch nog wat willen voor groepen van vierhonderd of vijfhonderd man. Dat is dan wel weer prettig."