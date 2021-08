Kunstenaar Edward Janssen over zijn ontwerp voor Pride-monument Enschede 'maakt coming out Twente makkelijker'

Een baken van veiligheid, zo ziet Edward Janssen zijn ontwerp voor de Enschede Eclips, het Pride-monument dat in 2023 aan de De Ruyterlaan in Enschede moet komen. "Dat zou ook tijd worden. Er zijn heel wat mensen die anders zijn, die zich anders verhouden tot mannelijkheid of vrouwelijkheid. En die zich daar nog niet helemaal veilig bij voelen, laat staan ervoor uit durven komen."

Janssen refereert daarbij ook aan het verhaal van supermarktmedewerker Lars (18) uit Glanerbrug met zijn nagellak, of de mishandelde Frederique (14) uit Amstelveen, die niet wilde zeggen of ze een jongen of meisje was.

Zelf zegt Edward over zijn middelbare schooltijd in Enschede, nog voordat hij uit de kast kwam. "Ik zat op het Kottenpark in de stad. Ik had geen voorbeelden, ik had geen rolmodel, ik herkende me, achteraf gezien, niet in de mensen om me heen."

Schijn-tolerantie

Janssen denkt niet dat het nu makkelijker is geworden om uit te komen voor je geaardheid. "Ik denk dat Nederland in die tijd in een soort schijn-tolerantie zat. Nu komen incidenten vaker naar buiten. Dat is gunstig voor het debat en voor jongeren die erdoor worden uitgedaagd zichzelf te ondervragen en om op onderzoek uit te gaan."

Dat het monument in Enschede komt, in Oost-Nederland, is volgens de kunstenaar doelbewust en geweldig. "Ik denk dat een coming-out in deze regio moeilijk is. Waarom? Als ik hier ben, op de Oude Markt loop, of in een café zit, zie ik weinig mensen die zich anders kleden of zich echt willen onderscheiden. Die bijvoorbeeld wel ondervragen wat ze zelf mooi of prettig vinden, zich durven onderscheiden van de buurman."

Gek genoeg

Hij veroordeelt het niet, maar ziet dat het in de bredere Euregio geldt. "Dat gemoedelijke, normaal is gek genoeg. Voor mensen die uitgesproken anders zijn is het lastig."

Zelf heeft de kunstenaar na zijn middelbare schooltijd in Enschede over de hele wereld op internationale podia kunstwerken en performances gerealiseerd. Hij deed studie naar kwetsbaarheid als middel om kunst te realiseren en vervolgens naar schaduwspelen in Indonesië. Hij heeft nu zijn thuis gevonden in Amsterdam waar hij werkt als kunstenaar-ontwerper en waar ook zijn buro Ontward is gevestigd.

Hokjes

Waarom er nog steeds zoveel weerstand is bij een deel van de mensen als het gaat om de LHBTQI+-gemeenschap? "Wat mensen moeilijk vinden is te accepteren dat sommige mensen anders zijn. 'Dat er mensen zijn die zich anders voelen en niet in een hokje passen wekt kennelijk irritatie op. In plaats van unieke mensen te omarmen, worden ze in de hoek gezet."

Het mannelijke en vrouwelijke speelt een grote rol in de diepere laag van het kunstwerk van Janssen. "Het is een soort dubbeltje op z'n kant, met twee kanten van het verhaal, dat mannelijke en het vrouwelijke. Dit monument moet laten zien dat die kanten elkaar raken, daarom zitten er ook zoveel gaten in. Verder is de eclips ook een natuurverschijnsel met een schaduw, die wil ik graag in Enschede laten zien. "

Standje 69

Het nieuwe monument moet 6 meter 69 worden. "Zes van zes meter en 69 van standje 69", grapt Janssen. Voor realisatie wordt binnenkort een crowdfundingactie gestart, waarbij sponsors een van de 1000 gaten uit het monument 'in eigendom' kunnen krijgen. Een bedrijf uit Enschede heeft zich via social media inmiddels gemeld voor de realisatie het kunstwerk. Janssen is trots op zijn ontwerp: "Dat het nu zeer waarschijnlijk gerealiseerd gaat worden, dat is top."