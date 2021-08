Kwalificatie Champions League FC Twente live te zien op site en app

Landskampioen Twente moet twee kwalificatierondes door zien te komen om het hoofdtoernooi te halen. Eerder begon het hooftoernooi direct met knock-outwedstrijden, maar vanaf dit seizoen is dat een poulefase met 16 ploegen in vier poules. Om die te bereiken moet Twente twee dus twee rondes overleven. De eerste ronde bestaat uit twee halve finales en een finale. Woensdag is WFC Nike ui Georgië de eerste tegenstander in de halve eindstrijd. Bij winst staat Twente zaterdag in de finale tegenover de winnaar van het duel tussen Spartak Subotica uit Servië en Peamount United uit Ierland. Beide wedstrijden van de Overijsselse club, als Twente de finale haalt, zijn live online te zien bij RTV Oost. Zowel op de site als in de app zijn de wedstrijden te zien (zonder commentaar). Later volgt een samenvatting.

Tweede kwalificatieronde

Mocht Twente de finale overleven, volgt er een dubbele confrontatie met één tegenstander in de tweede kwalificatieronde. Als de Enschedese ploeg ook die tweestrijd wint, staat het in de groepsfase. Daarvoor zijn alleen titelhouder Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern München en Chelsea geplaatst. Via de kwalificatie volgen dus nog 12 ploegen.