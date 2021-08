Oud-journalist Dolf Ruesink bracht bezoek aan Afghanistan: "Taliban kwam stuk makkelijker paleis binnen dan wij"

Met verbazing heeft oud-journalist Dolf Ruesink uit Haaksbergen de afgelopen dagen gezien hoe makkelijk de taliban het presidentieel paleis in Kabul konden binnentrekken om er de overwinning uit te roepen. Zelf was hij jaren geleden ook in Afghanistan om daar in het kielzog van toenmalig minister van Defensie Henk Kamp een bezoek te brengen aan de Nederlandse militairen die daar gelegerd waren. "Wij kwamen destijds een stuk moeilijker het paleis binnen."

Het was een bijzondere ervaring, het bezoek aan Afghanistan. Een groep journalisten van landelijke en regionale media bracht samen met minister Henk Kamp een bezoek aan de provincie Uruzgan. "Het is een schitterend land", aldus Ruesink, die in de dagen dat hij er was verschillende plaatsen bezocht. Hij was in Kabul, Kandahar, Deh Rawod. Hij zag het land vanuit de lucht, vanuit een helikopter waarin de journalisten met Kamp, begeleid door een flinke groep militairen, rondvlogen. "Een heel bijzondere ervaring."

Minister Kamp was die dagen aan een soort afscheidstournee bezig als defensieminister. Onder meer het presidentieel paleis werd bezocht. "Voor mij was het heel apart dat ik die talibanstrijders in het paleis zag", zegt Ruesink, verwijzend naar de beelden die gisteren overal te zien waren. "Omdat wij daar zelf destijds ook geweest zijn. Ik denk dat zij daar makkelijker binnen zijn gekomen dan wij, destijds."

Als je dan ziet dat talibanstrijders gewoon naar binnen zijn gewandeld, geeft dat wel aan dat er geen weerstand meer was. Dolf Ruesink, oud-journalist

Binnen gewandeld

In die tijd zat president Hamid Karzai in het paleis. "Voor het paleis moesten we bij elkaar gaan staan. We moesten alle spullen af doen, ook de broekriem moest af en we moesten alle spullen neerleggen. Er kwamen securitymensen met snuffelhonden en we kregen op ons hart gedrukt dat wanneer we via de paleistuin naar het verblijf van Karzai zouden lopen, we geen andere weg mochten nemen, geen foto's mochten maken." Geen plek waar je zomaar even binnen kwam.

Hoe anders was de situatie de afgelopen dagen. "Als je dan ziet dat talibanstrijders gewoon naar binnen zijn gewandeld geeft dat wel aan dat er geen weerstand meer was. Het leger van Afghanistan waarvan hoog werd opgegeven, driehonderdduizend mensen, politie die door onder anderen ons getraind was, heeft zich zo overgegeven blijkt wel."

Ik heb wel mensen gesproken, maar je kunt daar onmogelijk een goed beeld van krijgen. Dolf Ruesink, oud-journalist

Kamp noemde gisteravond in Nieuwsuur de uitkomst "zeer teleurstellend." Ruesink: "Het is de vraag natuurlijk hoe je daar tegenaan kijkt. Ik begrijp wel dat de landen die zich daar hebben ingezet dat met alle goede bedoelingen gedaan hebben. Kamp zei gisteren ook dat in de afgelopen twintig jaar ook wel dingen bereikt zijn."

Gedacht moet dan worden aan het bouwen van scholen, het slaan van putten, het bouwen van bruggen. "Maar goed, dat heeft verder niet zo heel erg veel betekend als je het nu bekijkt."

Ruesink kon destijds moeilijk een inschatting maken van hoe de bevolking van Afghanistan aankeek tegen die buitenlandse militairen die naar het land kwamen en de plannen die hun landen hadden met Afghanistan. "Dat is natuurlijk heel moeilijk te beoordelen als je daar maar vier dagen bent en de taal niet spreekt. We zijn wel in een aantal dorpen geweest. Ik heb ook wel zo goed en zo kwaad als dat kan met mensen gesproken. Dat moest dan wel via tolken. Ik denk dat je daar onmogelijk een goed beeld van kunt krijgen."

Ook verslaggevers van RTV Oost zijn in Uruzgan geweest de afgelopen jaren. Eén van hen is programmamaker Marthijn Kroeze. Hij reisde in 2009 samen met Kim Kötter naar de door geweld geteisterde provincie Uruzgan. Hij filmde de bezoeken die Kim bracht aan Nederlandse en Afghaanse militairen en legde de dagelijkse gang van zaken in Kamp Holland vast.