Grote drukkerijen in Overijssel hebben last van papiertekort, prijzen gaan omhoog

Bij drukkerij Roelofs in Enschede werken ze 24 uur per dag door voor het maken van reclame- en ander drukwerk. "De papierprijzen zijn van begin dit jaar tot nu al met zestien procent gestegen", zegt directeur Martin Wermer.

"Dat geldt voor de standaard papiersoorten. Daarnaast is de beschikbaarheid van papier lastiger. Als we in het verleden wat bestelden, dan was het altijd binnen twee weken binnen. Nu loopt dat op tot twaalf weken en in sommige gevallen zelfs een half jaar."

Schaarste

Eenzijdig linnenpapier is een voorbeeld van die schaarste. "Dat papier wordt heel vaak gebruikt om puzzels te maken. We hebben het papier in juni besteld en komt op 25 oktober binnen", vertelt Wermer.

Ook andere papiersoorten worden niet eerder geleverd dan in oktober:

Gevolgen

Grote gevolgen heeft het papiertekort voor Wermer nog niet. "Maar het wordt wel lastiger. Ik merk vooral dat de klanten nu sneller bestellen. Zij merken nu zelf ook dat het lastiger is om zaken op tijd te krijgen. De prijs wordt minder belangrijk; vooral de levertijd telt."

Wermer erkent dat hij een hogere prijs ook door moet berekenen aan de klant. "Dat vind ik logisch. Maar negen van de tien klanten vinden dat ook logisch. Zij zijn ook niet blind, ze snappen ook heel goed hoe de markt in elkaar steekt."

Ik denk dat het probleem zichzelf oplost Martin Wermer, drukkerij Roelofs

Juist krimp

Bang dat papier op den duur helemaal niet meer beschikbaar is, zegt Wermer niet te zijn. "Die situatie komt er niet, want ik ben een positief mens. Maar we hebben ook gesprekken met papierleveranciers, waaruit blijkt dat vraag en aanbod uit balans zijn. Maar gemiddeld gaat bij drukkerijen de papieromzet met vijf procent per jaar naar beneden. Dat is al jaren aan de gang, daarom zijn er ook steeds minder drukkerijen. Dus ik denk dat het probleem zichzelf oplost."

Kleine drukkerijen in de provincie laten desgevraagd weten weinig tot geen last te hebben van papierschaarste.