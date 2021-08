Uitchecken op station Gronau kan al, maar wat volgt er in samenwerking met Duitsland?

Tijdens de coronacrisis blijkt maar weer dat Europa niet altijd eensgezind is. Het is duidelijk zichtbaar: verschillende landen, met verschillende maatregelen. Ook de Nederlandse en Duitse maatregelen zijn niet altijd hetzelfde, toch zijn het de enige landen die de grenzen niet voor elkaar op slot gooien.

Open grenzen

"We hebben de grenzen kunnen openhouden, dat is heel bijzonder", legt Heidema uit. "Al was het met belemmeringen." Holthof-Pförtner benadrukt de mate van bijzonderheid. "Er zijn 39 Schengenlanden en daar hadden er twee van hun grens open. Dat waren Nederland en Duitsland."

Tijdens de crisis hebben de buurlanden elkaar ook geholpen. Vooral op het moment dat de Nederlandse ziekenhuizen overliepen door coronapatiënten. Commissaris van de Koning Heidema benoemt een groot voordeel van de samenwerking. "Het heeft ertoe geleid dat we heel snel Nederlandse coronapatiënten naar Duitsland konden brengen."

Veel verder

De grensoverschrijdende samenwerking kon zijn waarde goed bewijzen tijdens de pandemie, maar de krachtenbundeling gaat veel verder dan elkaar helpen in crisistijd. "Denk aan onderwijs. We willen graag dat diploma's aan beide kanten van de grens geldig zijn, zodat je ook over de grens kunt werken. Of het openbaar vervoer. Je kunt nu in Nederland inchecken en bijvoorbeeld in Gronau weer uitchecken."

Een land is een land, dat verhuis je niet Stephan Holthof-Pförtner

De buurkrachten bundelen gebeurt al zo'n zestig jaar. Dat is volgens Holthof-Pförtner erg belangrijk. "We moeten elkaar helpen, voor elkaar klaar staan. Als je niet met je buren kunt opschieten, kun je verhuizen. Maar een land is een land, dat verhuis je niet. Dus vriendschap is dan erg belangrijk."

'Samen schouders eronder'

Coöpereren met de Duitse buren is niet nieuw. Er zijn meerdere bondjes gesloten, maar deze waren naar mening van de provincie en deelstaat té weinig daadkrachtig of van te korte duur. Wat gaan de partijen eraan doen om niet weer dezelfde fouten te maken? "Deze samenwerking is gesteund door alle lagen. De provincie, gemeenten, deelstaat, ondernemers, onderwijsinstellingen. En daardoor kun je samen de schouders eronder zetten. Daarnaast hebben we een grenslandagenda opgesteld die jaarlijks wordt besproken, zodat we zien wat er is gebeurd en we de druk erop kunnen houden", antwoordt Heidema.

Euregio

Andere Nederlands-Duitse samenwerkingen blijven ook bestaan. Denk daarbij aan de Euregio. "De Euregio verricht heel goed werk en moet vooral blijven bestaan. Zoals alle andere samenwerkingen met Duitsland. Alleen vonden we dat het te veel losse projectjes waren en het te weinig opleverde. We willen met de nieuwe samenwerking flink vaart maken en vooruitgang boeken."

Uniek is de samenwerking tussen de provincie en deelstaat overigens niet. Noordrijn-Westfalen werkt op dezelfde manier samen met Gelderland en Limburg.