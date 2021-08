'Hugo, fuck you': anti-coronateksten in Oldenzaal na acht maanden nog steeds te zien

Op twee viaducten over de provinciale weg N342 bij Oldenzaal hebben onbekenden begin dit jaar anti-coronateksten geklad, doelend op demissionair minister Hugo de Jonge en het vaccinatiebeleid. Wie in de richting van de rotonde naar Denekamp rijdt, kan de leuzen nog steeds goed zien.

'Ongepast'

Tot ergernis van Leon Lulofs, fractievoorzitter van de PvdA in Oldenzaal. "Ik vind het ongepast. Ruim 85 procent van de Nederlanders is voor vaccinatie. Een kleine groep is ertegen. Alle respect, maar dit soort teksten zet je niet op publieke plekken."

Omstanders zeggen zich erover te verbazen dat de leuzen nog steeds zichtbaar zijn. "Ik vind het niet goed dat ze dat doen. Hugo de Jonge doet het gewoon goed", reageren twee jongens die in de buurt wonen.

De leuzen zijn nog steeds goed te zien:

Deel wel onleesbaar

Opvallend is dat aan de linkerkant van een van de viaducten een tekst wel onleesbaar is gemaakt. "Er is wel een poging ondernomen", merkt Lulofs op. "Maar het is een lastige kwestie. Want het viaduct staat in de gemeente Oldenzaal, maar het viaduct is van de provincie. Wil je het weghalen, haal het dan weg en laat het niet half zitten."

De provincie Overijssel erkent dat de leuzen er al sinds januari zitten. "Op de dag dat de melding bij ons binnenkwam is er gelijk een reinigingsdienst geweest om de teksten te verwijderen. De tekst blijft echter nog wel enige tijd zichtbaar, omdat het beton lichter is geworden door het schoonspuiten. Het duurt even voordat de tekst zal verdwijnen", aldus een woordvoerder.

Lulofs neemt daar geen genoeg mee: hij wil dat de provincie opnieuw een poging doet om de boel te verwijderen. "Haal het helemaal weg, want dit soort teksten horen hier niet thuis."