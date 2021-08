Bouw crystal methlab Vroomshoop was mogelijk door netwerken oude Hollandse penoze

Samenwerken met oude penoze was nodig om een crystal-methlab in Vroomshoop op te kunnen tuigen. Dat is de gedachte van justitie, die een aantal beruchte criminelen als essentiële schakel ziet. "Zonder hun netwerk had een drugslab als in de Twentse sportschool niet gebouwd kunnen worden." Het laboratorium werd eind vorig jaar ontdekt en ontmanteld.

10 april 1993, Alkmaar: hasjhandelaar Jaap van der Heiden komt thuis. Aan de knop van zijn voordeur hangt een tasje. Net voordat Van der Heiden de deur van zijn woning wil openen, klinkt een oorverdovende knal. Tweehonderd gram TNT is van afstand tot ontploffing gebracht. De hasjhandelaar vliegt door de lucht en valt meters verderop op straat. Hij bezwijkt korte tijd later aan zijn verwondingen.

Hillis, Kok, Mieremet en Klepper

Kort voor de aanslag op zijn leven, is Van der Heiden in problemen geraakt. Een aantal hasjtransporten is beschadigd of onderschept. Hij is boos, maar vreest ook voor zijn leven. Hij is bang dat een aantal van zijn 'concullega's' het op zijn leven hebben voorzien. Het zijn niet de minsten, volgens getuigen: Stanley 'de ouwe' Hillis, Mink Kok, Sam Klepper en John Mieremet. Er wordt gefluisterd dat Van der Heiden zou zijn overgelopen naar de politie.

Waarom dit relaas? Mink Kok, topcrimineel, is voor de moordaanslag vervolgd. Volgens getuigen zou hij hebben opgeschept over de moord, de 'salto' die het slachtoffer zou hebben gemaakt. Maar hij zou het niet in z'n eentje hebben gedaan. Ook kameraad Ruski R. is voor de rechter gebracht voor de bomaanslag. Hij zou volgens een getuige het tasje aan de deur hebben gehangen. Deze Ruski, een voormalig vechtsporter, is nu verdachte in een grote crystal methzaak. Hij zou contacten hebben gelegd om verschillende crystal methlabs te kunnen bouwen, waaronder dat in Vroomshoop.

Ruski

Ruski R. (1965) wordt uiteindelijk samen met Mink Kok vrijgesproken voor de moordaanslag. Niet omdat de rechtbank zeker wist dat ze het niet gedaan hebben, maar omdat er teveel twijfels waren. Volgens de rechters was het strafdossier tegen de twee 'bezwarend, maar niet bewijzend'.

Het is niet de eerste keer dat Ruski voor de rechter moet komen. Ook een aantal jaren geleden nog. Toen moest hij zich verantwoorden voor een grote partij cocaïne die Nederland was binnengesmokkeld. Maar ook nu weer loopt het strafproces uit op een vrijspraak. Ja, er waren delen van belastende gesprekken, maar verder geen ondersteunend bewijs.

Toch staat voor justitie vast dat vechtsporter Ruski uit Barbados een enorm crimineel netwerk heeft. Volgens het opsporingsapparaat is hij degene geweest die een Chileens-Mexicaanse crystal methgroep in contact heeft gebracht met geldschieters in Nederland. Ook kende hij mensen die geschikte locaties hadden om een methlab te bouwen, één van die locaties is Vroomshoop.

Onderzoek

In verschillende observaties is gezien dat Ruski ontmoetingen heeft met de Chileense 'Papito' (papa) en een man uit het Gelderse Doesburg, bijgenaamd 'Arnhem'. Ruski komt in beeld als verdachte, omdat de recherche inmiddels een groot onderzoek is begonnen naar de Chileense 'Papito'. Die zou in wapens handelen, maar het blijkt een soort makelaar in de zeer verslavende drug crystal meth te zijn. De auto van Papito wordt volgebouwd met afluisterapparatuur, zijn telefoon wordt afgetapt en hij wordt gevolgd. Zo komen er steeds meer verdachten in het vizier van justitie, onder wie Ruski.

In afluistersessie 515 wordt de aanloop naar het bouwen van een methlab in Vroomshoop besproken. Ruski geeft aan dat een goede vriend van hem nu terugkomt vanuit Spanje naar Nederland. Het is de Mexicaanse opperkok 'Gordo'. En Gordo wil aan de slag, volgens Ruski: "Gordo zei gisteren tegen mij ik heb een plek nodig. Als jullie een plek hebben, dan kunnen wij direct aan de slag."

En die plek heeft Doesburger 'Arnhem', een Hindoestaanse man met een belwinkel. 'Arnhem' is een ander contact van Ruski. De Doesburger heeft niet één, maar wel drie plekken in de aanbieding. Waaronder de sportschool in Vroomshoop. "Dat is nummer een, want die locatie is ondergronds." Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat Chileen 'Papito' en de Mexicaanse opperkok 'Gordo' de locatie moeten goedkeuren. "Chili vindt het een goede plek." Er wordt afgesproken dat het lab in twee weken tijd opgebouwd kan zijn. Om de opbouw mogelijk te maken, moet 'Arnhem' een paar duizend euro betalen.

Netwerk

Dat Ruski als tussenpersoon graag de touwtjes in handen wilde houden, blijkt volgens het OM uit verschillende telefoongegevens. Zo worden er zeven foto's op gevonden van het Vroomshoopse drugslab in opbouw. Ook vinden ze een soort boodschappenlijstje, met spullen die aangeschaft moeten worden om het lab te kunnen laten draaien.

Zonder de bemiddelende rol van Ruski was de Chileens-Mexicaanse drugsgroepering nooit in contact gekomen met 'Arnhem' en was het lab in Vroomshoop nooit gebouwd, is de gedachte van het OM. Uiteindelijk wordt het drugslab in november 2020 ontmanteld door de politie. Er worden genoeg grondstoffen aangetroffen om tientallen kilo's zwaar verslavende crystal meth mee te maken. Maar als het lab is ontdekt, gaat Ruski in de ogen van het OM 'gewoon' verder. Zo worden plannen bedacht om in Spanje een lab te bouwen.

Naast Ruski is er nog een persoon volgens justitie die essentieel is voor het ontwikkelen van labs: Joost van S. "Hij lijkt een man die van alle markten thuis is en een man die een groot netwerk heeft. Door deze capaciteiten kan hij veel regelen en dat lijkt hij ook te hebben gedaan." Volgens het OM heeft hij een voorbereidende rol gespeeld in de bouw van het lab in Vroomshoop, maar ook in het Gelderse Baak. Verschillende keren zijn er 'criminele ontmoetingen' in het huis van Joost van S. Ook Ruski is daar bij aanwezig. Op stiekem gemaakte opnames is te horen: "Wij hebben twee teams in drie weken, dan hebben jullie honderd kilo."

Pegel

Naast de geluidsopnames en observaties, is er volgens de opsporingsdiensten meer bewijs tegen Joost van S. Hij had een telefoon met daarop een account van de versleutelde chatdienst Sky, zegt het OM. Verschillende gesprekken van zijn account zijn leesbaar gemaakt. "Het beeld ontstaat dat hij heel diep in de criminele wereld zit." Zo zijn er chats dat hij een drugslijn heeft vanuit Zuid-Amerika, over onderschepte ladingen drugs, een foto met cocaïne, gesprekken over samples meth (een pegel) en gesprekken over wapens. "Alle vier, inclusief de twee uzi's, mag je hebben voor 10k."

Joost, Ruski, maar ook de Chileense Papito en Mexicaanse Gordo zijn afgelopen januari opgepakt, samen met een aantal anderen. Tot vorige maand hebben ze in voorarrest gezeten. De rechtbank Amsterdam heeft ze in afwachting van het proces op vrije voeten gesteld, tot grote onvrede van het OM. Het stafproces tegen de vermeende drugsorganisatie is waarschijnlijk in april volgend jaar.