Volg de Simac Ladies Tour live bij RTV Oost, Omroep Gelderland en L1

Wielerliefhebbers opgelet: de Simac Ladies Tour gaat bijna van start! Helaas is er geen live publiek toegestaan, maar de ontknoping van de wielerronde is van dinsdag 24 tot en met zondag 29 augustus iedere dag live te volgen bij RTV Oost, Omroep Gelderland en L1.

De Simac Ladies Tour is de enige etappekoers in de Benelux in de UCI Women’s World Tour, het hoogste niveau binnen het vrouwenwielrennen. De wielerwedstrijd doet onder meer Zwolle en Hardenberg aan als start- en finishplaatsen.

Uitzendschema

Dinsdag 24 augustus, proloog Ede-Ede, 13.00 uur

Woensdag 25 augustus, etappe 1 Zwolle-Hardenberg, 13.00 uur

Donderdag 26 augustus, etappe 2 Gennep-Gennep, 13.00 uur

Vrijdag 27 augustus, etappe 3, Stramproy-Weert, 13.00 uur

Zaterdag 28 augustus, etappe 4 Geleen-Sweikhuizen, 12.30 uur

Zondag 29 augustus, etappe 5 Arnhem-Posbank, 12.30 uur

In totaal hebben de rensters 584 kilometer af te leggen. Met een rittenschema met vlakke ritten, tijdritkilometers en selectieve etappes is de wedstrijd ideaal om weer koersritme op te doen na de Olympische Spelen en richting de wereldkampioenschappen in Vlaanderen enkele weken later. Daarmee voorziet de wedstrijd met rensters als Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak, Lisa Brennauer en Marianne Vos op de erelijst opnieuw in een behoefte voor de internationale en Nederlandse wielertop.

De Simac Ladies Tour is live te volgen via TV Oost, de RTV Oost app, rtvoost.nl en YouTube.

RTV Oost zendt de Simac Ladies Tour uit in samenwerking met Omroep Gelderland en L1. De drie omroepen zorgen gezamenlijk voor het commentaar bij de live-uitzendingen. Aflevering online terugkijken? Dat kan via www.rtvoost.nl/tv/gemist.