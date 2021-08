'Corsokoorts' in Sint Jansklooster neemt toe nu bloemen binnen zijn

Het evenement ziet er anders uit dan andere jaren. Normaal gesproken rijden dahliareuzen door de straten van het dorp, maar dit jaar heeft de organiserende Christelijke Oranjevereniging gekozen voor een opzet waarbij het publiek een route per fiets of auto aflegt. Aan die route, in totaal zestien kilometer, staan de wagens en andere dahliasculpturen tentoongesteld.

Creaties tot 150.000 bloemen

Het corso ziet er ook voor de bouwers anders uit dan andere jaren. Omdat pas later in het seizoen knopen werden doorgehakt, kon men pas enkele maanden geleden beginnen. De creaties zijn daarom wat kleiner. “Normaal gesproken gebruiken de corsobouwers 200.000 tot 300.000 bloemen per wagen. Dit jaar ligt dat maximaal op 150.000 dahlia’s per wagen”, vertelt Robert van Benthem namens de bloemencommissie.

Het is dinsdagavond een komen en gaan van corsobouwers. In een grote loods kunnen ze na negen uur 's avonds allemaal hun bestelde kratten ophalen. “Vandaag zijn in Sint Jansklooster en Vollenhove honderden kratten vol geplukt. Die verzamelen en sorteren we in deze grote loods. Hier komen de groepen hun bestelling ophalen. Morgen verwachten we ook nog leveringen uit andere corsoplaatsen in Nederland”, zegt Van Benthem.

De bloemen worden eerst gesorteerd en vervolgens uitgedeeld. (Foto: RTV Oost / Robert Jansema)

'Altijd afwachten wat binnenkomt'

Het is volgens Robert niet vanzelfsprekend dat alle bestelde bloemen ook daadwerkelijk allemaal binnenstromen in Sint Jansklooster. “Je probeert het redelijk inzichtelijk te krijgen, maar het is ook afhankelijk van de weersomstandigheden in aanloop naar het plukmoment. Het blijft een schatting. Maar dit jaar ziet het er allemaal redelijk goed uit. Ook de kwaliteit van de bloem is prima.”

Dahlia kan dagen zonder water

Dat de dahlia’s dinsdag geplukt wordt en pas vrijdag en zaterdag ‘gebruikt’ wordt, maakt weinig uit voor de kwaliteit van de bloem. Ze kunnen prima een paar dagen zonder water overleven op de corsowagens. “Dat gaat ze prima af”, zegt Van Benthem.