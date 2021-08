Oud-Diepenvener Kim staat voor het gerecht, maar wie zit er achter het crystal methlab op zijn boerderij?

Naast het lab bij oud-Diepenvener Kim in het Gelderse Baak, had de organisatie volgens justitie ook labs in het Twentse Vroomshoop, Zeeland, België en Duitsland. Kim lijkt niet het meesterbrein. Hij werd hoogstwaarschijnlijk verleid om een ruimte op zijn boerenerf beschikbaar te stellen, a zesduizend euro per week.

Coke

Dat bedrag kon Kim op dat moment goed gebruiken, want hij was verslaafd aan coke. Op zijn erf werd vervolgens een drugslab gebouwd, waar al een paar kilo van de zwaar verslavende drug was gebrouwen op het moment dat de politie binnenviel in december vorig jaar. Ook stond er een grote hoeveelheid grondstoffen.

Onderzoek

Maar waar kwam al dat geld om te investeren in een drugslab vandaan?, is de vraag. Het antwoord blijkt uit justitiële stukken waar RTV Oost de hand op heeft weten te leggen.

De recherche is in het najaar van 2020 een onderzoek gestart naar een Chileen, bijgenaamd Papito. Het bleek dat hij tal van ontmoetingen had, die druggerelateerd leken. Vervolgens is zijn auto volgepropt met afluisterapparatuur, zijn telefoongesprekken meegeluisterd en is hij geobserveerd. Op die manier kwamen er veel meer verdachten in beeld.

Makelaar

Vanaf half september zijn er verschillende gesprekken tussen Papito en een Hollandse crimineel, Joost. Die laatste lijkt een soort makelaar te zijn die criminelen van allerlei pluimage met elkaar in verbinding brengt. In zijn telefoon is bewijs gevonden van drugs- en wapenhandel en dat hij contact had met verschillende criminele groepen.

Papito kan 'koks' leveren die crystal meth kunnen brouwen, maar hij heeft geen locatie. Joost weet iemand, blijkt uit de justitiële stukken, een Marokkaan bijgenaamd Brabus. Uit een afgeluisterd gesprek (sessie 771) blijkt dat Brabus met geld over de brug moet komen naar Papito, "anders gaat het niet meer gebeuren." Agenten zien vervolgens Brabus bij Joost aankomen met een klein pakketje. Als Papito na deze afspraak wegrijdt is hij vrijwel direct geld aan het tellen.

Koks

Begin december heeft Papito een gesprek met één van de beoogde koks voor het lab op het erf van Kim uit Diepenveen. (afluistersessie 791) "Het komt hoe dan ook goed. Je gaat aan het werk. Jij gaat voorlopig bij de blanke jongen logeren (Joost). Bij die Nederlander. Daar komt een Marokkaan over de vloer. Hij heeft je opgewacht om te werken. Die met het gezicht als een doodskop."

Uit verschillende gesprekken erna volgt dat Joost moet zorgen dat Marokkaan Brabus betaalt. Want alleen dan gaan de koks de auto in. In afluistersessie 808 zegt Papito tegen een medeverdachte dat Brabus "morgen 5000 gaat betalen." Dat is op 4 december 2020. Ze spreken ook over "de jongens die er gaan werken."

Bij een observatie wordt gezien dat Papito twee koks naar het huis van tussenpersoon Joost brengt. Te zien is dat Brabus naar hetzelfde huis komt. Hij draagt een wit plastic tasje.

Kim opgepakt

Vervolgens worden de koks opgehaald door een Volkswagen Transporter die hen naar het Fletcher Hotel in Zutphen brengt. Hier stappen beide koks over in een Mercedes Benz Sprinter die met hen het boerenerf van oud-Diepenvener Kim in Baak brengt. Twee dagen later valt de politie binnen. Kim en één van de 'arbeiders' worden opgepakt. Verder is er niemand.

Papito vermoedt op dat moment nog dat Brabus een verklikker is, waardoor het lab is ontdekt. Hij wist op dat moment nog niet dat de recherche de hele organisatie volgde. Maar Brabus is geen verklikker. Hij is de man met het geld, zo zegt het OM. Hij investeert volgens justitie niet alleen in het lab in Baak, maar ook in Zeeland. Eerder was hij volgens het OM de financier van een lab in Hollandscheveld. Die werd begin september ontmanteld.

Nieuw lab

Alles was dus gericht op het draaien van productie. Met de opbrengst wilde Papito graag een lab opzetten in de Spaanse bergen, zo blijkt uit afluistersessie 484. Daarin stelt Papito voor "om het spul van Kim te gebruiken." Met het spul van Kim wordt volgens justitie de opbrengst uit het lab in Baak bedoeld.

Kim staat vanmiddag voor de rechtbank. Waarschijnlijk hoort hij vanmiddag ook welke strafeis hem boven het hoofd hangt. De veronderstelde 'baas' Papito, Joost en andere medeverdachten van de internationale groepering zijn op vrije voeten tot aan hun proces. Dat dient mogelijk pas volgend voorjaar in Amsterdam.