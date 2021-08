Brandweer Twente wil vrijwilligers lokken met werkplek op kazerne

Het tekort komt voornamelijk door de vergrijzing van het korps. Het is steeds moeilijker om jongere mensen te vinden die vrijwillig bij de brandweer willen. Volgens de brandweer Twente waren het in het verleden er nog wel veel, maar dat is vandaag de dag niet meer het geval. De spuitgasten moeten het voornamelijk van families hebben, waar verschillende generaties het brandweerleven doorgeven aan de volgende.

Brandweer als hobby

In de campagne die de brandweer Twente opzette, worden onder anderen Tony Sijtsma en Mariska Nijmeijer gevolgd. Tony werkt momenteel in een bedrijf in Ootmarsum, voetbalt en is druk met het vrijwilligerswerk bij de brandweer. “De een gaat voetballen, de ander gaat wielrennen. En ik doe dit werk als brandweerman er als hobby bij.”

Als een melding op de pieper binnenkomt, is het een sprintje trekken richting de fiets, snel naar de kazerne, omkleden, en dan de brandweerwagen in. “Dat geeft een enorme kick, daarom is het zo leuk”, zegt Sijtsma.

Flexwerken

De campagne richt zich ook op de doelgroep flexwerkers; mensen die voor hun werk niet gebonden zijn aan een vaste werkplek. Zij krijgen een gratis werkplek met voorzieningen aangeboden. Flexwerkers zijn normaal gesproken dus gemiddeld twee dagen in de week in de kazerne aan het werk en rukken bij een alarmering uit.

Mariska, zelf werkzaam als flexwerker in Markelo, heeft naast haar werk ook haar familie die ze moet onderhouden. “Het is inmiddels al zo dat de kinderen direct weten dat ze naar oma moeten als de pieper gaat.”

Wil je meer informatie over de vrijwillige brandweer, kijk dan op: www.werkenbijbrandweertwente.nl.