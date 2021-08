Verdachte crystal methlab Boekelo ontkwam eerder op spectaculaire wijze aan politie

Eén van de mannen die vorige maand werd aangehouden in het crystal methlab in Boekelo ontkwam mogelijk eerder dit jaar op spectaculaire wijze aan de Brabantse politie. Toen agenten op het punt stonden een drugslab binnen te vallen in Veghel, ramden verschillende drugsverdachten met een busje de deur van binnenuit en ontkwamen. Het busje werd later teruggevonden, de verdachten niet.

Volgens het OM is de 31-jarige man die vorige maand werd opgepakt in Boekelo mogelijk een van de verdachten die eerder dit jaar aan de politie ontglipten in Veghel. "Dat is nog in onderzoek." De man uit het Brabantse Geldrop wordt naast betrokkenheid bij het methlab in Boekelo gelinkt aan een drugsproductielocatie in Gerwen bij Nuenen. "Zijn dna is daar aangetroffen."

Naast betrokkenheid bij de labs, wordt de man ook verweten dat hij spullen voor de productie opsloeg in een garagebox in Nistelrode. De man blijft zeker vastzitten tot aan zijn eerste openbare rechtszitting.

Verdachte uit Hengelo vrij

De tweede verdachte die werd opgepakt bij het Boekelose lab, een 44-jarige man uit Hengelo, is inmiddels op vrije voeten. Volgens het OM speelde hij vermoedelijk een veel kleinere rol. "Hij heeft zijn auto uitgeleend aan de man uit Geldrop." De Hengeloër geldt nog wel als verdachte. Justitie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

In het drugslab dat vorige maand in Boekelo werd ontdekt, lag zo'n 30 tot 40 kilo crystal meth, goed voor vele miljoenen euro's aan straatwaarde. De politie Brabant hield de man uit Geldrop al een tijdje in de gaten, nadat zijn dna was ontdekt bij een niet meer werkend lab in Gerwen. Hij verschijnt dit najaar voor het eerst in het openbaar voor de rechter.

Crystal meth

RTV Oost komt vandaag en morgen met meer verhalen over de productie van de zwaar verslavende drug crystal meth. Zo heeft de omroep meer info over de internationale bendeleiders achter het drugslab dat eind vorig jaar in een Vroomshoopse sportschool werd ontdekt. Ook lijkt er een connectie met de oud-Hollandse penoze.