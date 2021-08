Ook laatste verdachten enorm drugstransport Almelo op vrije voeten

De twee laatste verdachten die nog in voorarrest zaten voor betrokkenheid bij een transport van 112 kilo cocaïne, mogen naar huis. Dat heeft de rechtbank in Almelo besloten. De twee maakten deel uit van een groep van vijf mannen die op 10 maart werden in Almelo aangehouden voor het drugstransport. Beide mannen blijven verdachte in de zaak.

Het gaat om een 48-jarige taxichauffeur uit Amsterdam en een 27-jarige inwoner van Voorburg.

De drugsvangst, met een straatwaarde van zo'n 5,6 miljoen euro, was een toevallige. Op de tiende maart komt er een 'hit' in het kentekenregistratiesysteem ANPR van de politie. Een auto met een kenteken dat gelieerd is aan de drugswereld wordt herkend. Agenten van de landelijke eenheid die de auto vervolgens zien rijden besluiten er stilletjes achter aan te gaan. Ze volgen de auto tot in Almelo en stuiten zo vervolgens op een mega-drugsdeal.

Speciaal aangeschaft

De 48-jarige taxichauffeur uit Amsterdam reed volgens de officier van justitie in een auto die hij speciaal voor het transport had aangeschaft. In de auto was een verborgen ruimte gemaakt. Volgens de chauffeur wist hij wel dat het om drugs ging, maar niet om harddrug. "Ik dacht dat het om hasj ging." Volgens de advocaat van de Amsterdammer was de taxiwereld zwaar getroffen door de coronacrisis en was zijn cliënt in ernstige geldnood gekomen.

De uit Voorburg bij Den Haag komende 27-jarige verdachte heeft zich tot nu toe beroepen op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat mag van de rechtbank een aantal van de agenten die bij de arrestatie betrokken waren als getuige horen.

De strafzaak tegen de 27-jarige gaat op 19 oktober verder. Wanneer de strafzaak van de 48-jarige staat is nog niet bekend.