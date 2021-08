Heeft varkensboer Lauwrens uit Ommen de beste modderpoel van Nederland?

De wedstrijd wordt georganiseerd door Wakker Dier. "Ik vind het een goede actie", zegt Lauwrens. "In Nederland wordt maar één procent van de varkens op deze manier gehouden en misschien nog wel wat minder." Bovendien heeft hij gemerkt dat ook sommige mensen bij Wakker Dier af en toe best een stukje vlees lusten. "Ik heb ze ook gevraagd of ze wel vlees lusten, anders vind ik zo'n actie een beetje gek. Maar sommigen zijn flexitariër."

Het moet op de huid blijven plakken

Voor Lauwrens reden om mee te doen aan de wedstrijd. En hij kan winnen. De varkensboer uit Ommen is nog in de race met een boer uit Noord-Brabant. Wat maakt een modderpoel zo goed? "Het moet op de huid blijven plakken", legt Lauwrens uit. "Dat beschermt goed tegen de zon. Varkens verbranden snel en kunnen niet zweten. Het verkoelt."

Varkensboer Lauwrence Sterken heeft wellicht de mooiste modderpoel van Nederland voor zijn varkens (Foto: RTV Oost/Oene Loonstra)

Als het heel warm is, is het volgens Lauwrens prachtig om te zien hoe de varkens eerst door de modder rollen en dan helemaal zwart het land op gaan, goed beschermd tegen de warme zonnestralen.

Op een gegeven moment krijg je dan een hele grote modderpoel en zeker dit jaar is dat niet zo moeilijk

Vier jaar geleden is Lauwrens begonnen met de modderpoel op zijn land. "Een klein modderpoeltje waar ongeveer tien zeugen in konden. Maar ja, de andere varkens wilden er ook in", vertelt Lauwrens. En wat doet dan een varken? Onder het motto: 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd' werd de modderpoel een flink stuk groter gemaakt. "Op een gegeven moment krijg je dan een hele grote modderpoel en zeker dit jaar is dat niet zo moeilijk", zegt hij, verwijzend naar het weer.

Vanmorgen zijn de varkens vooral heel rustig. Een goed teken, legt Lauwrens uit. "Dan voelen ze zich goed en dat is natuurlijk het belangrijkste." Later vandaag wordt bekend of Lauwrens de mooiste modderpoel heeft. Stemmen kan nog even op de site van Wakker Dier.