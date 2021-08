Hoe kan de markt gered worden?

De zaterdagmarkt in Deventer is de afgelopen twee jaar met tien procent gekrompen. Er is niet per se sprake van vergrijzing van het publiek, maar wel van veranderend koopgedrag. Mensen kopen eten en misschien een bloemetje, maar veel non-foodkramen gaan eraan onderdoor.

Van vijf naar twee rijen kramen

Marktkoopman Peter Teunissen zag in zijn twintig jaar als marktkoopman dat de vrijdagmarkt in Deventer van vijf rijen naar twee rijen ging en hij verwacht dat die krimp verder doorzet.

Marktkoopman Peter Teunissen staat al twintig jaar op de markt in Deventer (Foto: RTV Oost)

Al twintig jaar staat hij met zijn gelijknamige bloemenkraam op de markt van Deventer. Vroeger waren er bijvoorbeeld tientallen meters aan kramen met stoffen, die zijn weg omdat mensen minder zelf kleding maken en stoffen online kunnen bestellen.

De markt heeft volgens Teunissen in die twintig jaar wel een veel professionelere uitstraling gekregen. Dat zie je alleen al aan zijn eigen kraam: die is totaal veranderd en nu veel aantrekkelijker.

Teunissen maakt zich vooral zorgen om het vinden van opvolging voor marktkramen. De jeugd ziet marktkoopman niet meer als aantrekkelijk beroep. "Die willen van 9 tot 5 werken en dan lekker naar huis. Dat kan niet op de markt." ook zijn eigen opvolging is nog niet geregeld: "Maar ik zie wel hoe ik dat ooit ga oplossen."

Innovatie is het toverwoord in Hengelo

De markt in Hengelo doet het goed – dit jaar zijn er maar twee marktkramen minder op een totaal van 65 – maar marktmeester Annet ten Hoopen doet er dan ook alles aan om de markt interessant te houden. Bijvoorbeeld door gericht een jonger publiek aan te spreken.

Ten Hoopen is ervan overtuigd dat innovaties en leuke extra's belangrijk zijn om de markt aantrekkelijk te houden. Zo is er de Kindermarkt, waar kinderen de marktkramen bemannen. Sam en haar zusje Kris staan achter een kraam vol speelgoed en een engel als kaarsenstandaard: "Die was van oma, ik vind die niet mooi en ik hoop de engel snel te verkopen."

Juf worden lijkt mij leuker dan op de markt werken Sam

Sam vindt het leuk en gezellig op de markt. "Maar ik wil dit later niet als werk gaan doen, ik word liever juf." En dat is dus een groot probleem, want net als net als marktkoopman Peter Teunissen in Deventer maakt marktmeester Annet ten Hoopen in Hengelo zich vooral zorgen om het gebrek aan opvolgers van de marktkooplui die met pensioen gaan.