Gemeentebelangen wil vaccinatietwijfelaars overhalen met priklocatie in Staphorst

Als het aan de fractie van Gemeentebelangen ligt, krijgt de gemeente Staphorst een eigen vaccinatielocatie. Het aantal gevaccineerden in Staphorst loopt achter op het landelijk gemiddelde. "Wij willen er vooral voor zorgen dat de drempel lager komt te liggen", zegt raadslid Fabian de Wee. "Je maakt het twijfelaars makkelijker als het eenvoudiger is om dichtbij huis een prik te halen."

In de gemeente heeft 40 tot 60 procent van de volwassenen een eerste prik gehad. Landelijk ligt dit percentage boven de 75 procent. De gereformeerde achtergrond van de gemeente speelt ongetwijfeld mee. Uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad blijkt dat 80 procent van haar lezers uit de gemeente Staphorst geen vaccinatie wil.

Aantal coronagevallen niet extreem hoog

Ook klinkt het geluid dat veel mensen in Staphorst en Rouveen het virus al hebben gehad en vanwege hun antistoffen geen vaccin willen. Dat valt echter mee. Volgens cijfers van het RIVM is namelijk bij 14 procent van de inwoners van de gemeente Staphorst als eens corona vastgesteld. Het landelijke beeld laat zien dat 11 procent van de Nederlanders al eens positief is getest. De daadwerkelijke cijfers liggen hoger omdat niet iedereen zich laat testen bij klachten.

'Vooral drempel lager maken'

Toch wil Gemeentebelangen er zo veel mogelijk aan doen om inwoners van Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst de mogelijkheid tot vaccinatie te bieden. “Gelukkig mag iedereen zijn eigen keuze maken. Wij willen er vooral voor zorgen dat de drempel lager komt te liggen. Je hebt mensen die minder eenvoudig ergens naartoe kunnen reizen of jongeren die nog geen auto hebben. Voor hen zou het wellicht handig zijn om een vaccinatielocatie in Staphorst te hebben. Je maakt het twijfelaars makkelijker als het eenvoudiger is om dichtbij huis een prik te halen.”

SGP geen tegenstander van idee

De Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) is als grootste partij in de gemeenteraad niet per definitie tegenstander van het idee. Erik Hattem, fractievoorzitter van de lokale afdeling, laat weten: “Voor ons staat voorop dat vaccinatie een persoonlijke keuze is. Als mensen op basis van hun geloof hier gewetensbezwaren tegen hebben óf op basis van medische overwegingen zich niet laten vaccineren, dient de overheid dat te respecteren."

"Het maximale wat de overheid kan doen is het verstrekken van objectieve informatie", vervolgt Hattem. "Verder heeft Staphorst een jonge bevolking. Ook landelijk is het percentage gevaccineerden onder jongvolwassenen beduidend lager dan het gemiddelde. Daardoor zal de vaccinatiegraad in Staphorst altijd wel achterblijven op het gemiddelde.”

Prikbus van GGD naar Staphorst

Voor een vaste locatie zijn voorlopig nog geen definitieve plannen. Wel komt GGD IJsselland over enkele weken met een bus naar de gemeente Staphorst. Burgemeester Jan ten Kate kan de komst van die ‘prikbus’ waarderen: “Dit is een mooi initiatief die GGD IJsselland aanbiedt aan de gemeenten in de regio.”