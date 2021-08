Stip is hip; Staphorster museum houdt stipwerk van klederdracht in leven

Dat stipwerk is een techniek om stoffen en andere materialen te versieren met stempels. Die stempels zijn gemaakt van materiaal dat in huis aanwezig is, zoals klosjes hout. Vrouwen in Staphorst die nog klederdracht dragen, bedrukken vaak nog hun eigen stof.

De traditie van klederdracht verdwijnt overigens langzaam in het dorp, en daarmee ook het stipwerk. Verslaggever Chantal Everaardt leerde er vandaag alles over.

Veldschuur Rouveen

Presentatrice Monique Sleiderink bezocht het Natuurcentrum De Veldschuur in Rouveen, gelegen midden in een prachtig natuurgebied. Jonge boswachter Marline vertelde wat hier zoal te beleven is, zoals educatieve activiteiten voor kinderen (kaasmaken, bijenproject, graan dorsen) en Monique hielp zelf ook mee bij het graandorsen. Dat overigens in deze streek niet met een vlegel gebeurt zoals in Twente, maar met een kromme stok.

Kamperen midden in de natuur en knuffelen met alpaca's

Midden in de natuur in Punthorst bezocht Chantal natuurcamping Dassenburcht waar ze sprak met kampeerders. In Rouveen maakte Chantal kennis met alpaca's en had ze een zogenoemde feed and greet met de dieren.