Waarom telt Twente de meeste zware drinkers van Nederland? "Misschien is het wel cultuur geworden"

Ruim een op de tien volwassen Twentenaren is een zware drinker. Dat is iemand die minimaal één keer per week zes glazen drinkt (bij mannen) of vier glazen (bij vrouwen). In IJsselland ligt dat percentage bijna twee procentpunt lager, op 8,9 procent. Twente telt samen met de regio Amsterdam de meeste zware drinkers. Landelijk ligt het percentage op acht procent.

Maar waarom?

"We weten niet waarom Twentenaren nou zoveel drinken, dat hebben we niet gevraagd in het onderzoek", zegt Judith Waleczek, adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD Twente. "We weten wel dat mensen in Twente van gezelligheid houden en dat de norm is dat alcohol bijdraagt aan die gezelligheid. Of je zou spreken van een cultuur? Ja, misschien wel."

Het aantal zware en overmatige drinkers in Twente is niet sterk gedaald ten opzichte van vier jaar geleden, blijkt uit het onderzoek. "Maar we zien wel dat meer mensen zich aan de richtlijn houden. Die richtlijn betekent: niet drinken of maximaal één glas per dag", zegt Cherelle van Stenus, onderzoeker publieke gezondheid bij de GGD in Twente.

Alle cijfers zie je ook in de video:

Invloed van corona

Wat de invloed van corona is op het alcoholgebruik van Twentenaren, is volgens de GGD nog niet helemaal duidelijk. "Wel geven meer mensen aan dat ze de afgelopen twaalf maanden minder zijn gaan drinken", zegt Van Stenus. "En een deel van de zware drinkers, achttien procent van hen, zegt ook dat ze minder zijn gaan drinken. Over twee jaar gaan we dit opnieuw uitvragen. Dan kunnen we ook meer conclusies trekken over het effect van corona."

In Twente is 10,4 procent van de volwassenen een zware drinker. Mannen die in één week meer dan 21 glazen alcohol drinken of vrouwen die veertien glazen per week nuttigen, staan te boek als 'overmatige drinker'. In Twente, Friesland en Het Gooi is deze groep het grootst.

Alcoholgebruik verminderen

De GGD zegt er van alles aan te doen om het alcoholgebruik onder Tukkers terug te dringen. "We zijn hier eigenlijk al jaren mee bezig. We hebben met de veertien Twentse gemeenten doelstellingen geformuleerd", zegt Judith Waleczek, die aangeeft zich vooral op de jeugd te richten. "Met jeugd bedoelen we dan zijn of haar omgeving. Dus ook ouders, sportverenigingen en horeca. Als we dan uitgaan van een campagne als NIX18, dan is dat herkenbaar voor iedereen."

Eerder dit jaar bleek al uit onderzoek dat Twentse tieners weer vaker alcohol zijn gaan drinken, na een jarenlange daling. Maar een regionale campagne om het alcoholgebruik onder Twentenaren terug te dringen, daar zegt Waleczek niet voor te voelen. "Ik denk niet dat dat sterker zou zijn. Door juist aan te sluiten bij een landelijke campagne, denk ik dat je veel meer herkenning krijgt bij de inwoners. Daarbij zijn er ook heel goede, landelijke campagnes, waarbij we kunnen aanhaken. Denk aan NIX18 en IkPas. Dat soort campagnes is ook makkelijker uit te dragen."