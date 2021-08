Simac Ladies Tour volgende week live bij RTV Oost

De wielerliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen met live wielrennen bij de omroep: de Simac Ladies Tour is volgende week te volgen bij RTV Oost. De koers wordt verreden van dinsdag 24 tot en met zondag 29 augustus en is de enige etappekoers in de Benelux in de UCI Women’s World Tour, het hoogste niveau binnen het vrouwenwielrennen.

De wielerwedstrijd doet onder meer Zwolle en Hardenberg aan als start- en finishplaatsen. Met de start in de Overijsselse provinciehoofdstad eren de organisatie van deze Women’s WorldTour-wedstrijd en de gemeente Zwolle twee wielerkampioenes uit deze stad: Anna van der Breggen en Kirsten Wild. Beide rensters zetten na dit jaar een punt achter een succesvolle loopbaan. In de dagen erna volgen een tijdrit in Gennep, een rit van Stramproy naar Weert en een rit van Geleen naar Sweikhuizen. De laatste etappe start en finisht in Arnhem.

Wielertop

In totaal hebben de rensters 584 kilometer af te leggen. Met een rittenschema met vlakke ritten, tijdritkilometers en selectieve etappes is de wedstrijd ideaal om weer koersritme op te doen na de Olympische Spelen en richting de wereldkampioenschappen in Vlaanderen enkele weken later. Daarmee voorziet de wedstrijd met rensters als - naast Van der Breggen en Wild - Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak, Lisa Brennauer en Marianne Vos op de erelijst opnieuw in een behoefte voor de internationale en Nederlandse wielertop.

Uitzendschema

- Dinsdag 24 augustus, proloog Ede-Ede, 13.00 uur

- Woensdag 25 augustus, etappe 1 Zwolle-Hardenberg, 13.00 uur

- Donderdag 26 augustus, etappe 2 Gennep-Gennep, 13.00 uur

- Vrijdag 27 augustus, etappe 3, Stramproy-Weert, 13.00 uur

- Zaterdag 28 augustus, etappe 4 Geleen-Sweikhuizen, 12.30 uur

- Zondag 29 augustus, etappe 5 Arnhem-Posbank, 12.30 uur

De Simac Ladies Tour is live te volgen via TV Oost, de RTV Oost-app, rtvoost.nl en YouTube.