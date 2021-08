Kirsten Wild zaterdag te gast in Groot Onderhoud

Kirsten Wild is komende zaterdag te gast in het radioprogramma Groot Onderhoud. De Zwolse veelvraat is bezig aan haar laatste maanden als professioneel wielrenster.

Op de baan veroverde ze anderhalve week terug olympisch brons op het door haar zo geliefde omnium. Het was haar eerste medaille op een Olympische Spelen. Op de EK's en WK's was Wild succesvoller op de baan. Ze werd maar liefst acht keer wereldkampioen in verschillende disciplines en ze heeft ook evenveel Europese titels in haar prijzenkast staan. Op de weg veroverde Wild in 2016 het zilver op het WK in Doha.

Nu staan er voor Wild nog een aantal wedstrijden op de weg en mogelijk het WK baanwielrennen in Roubaix op het programma.

Vragen?

Heb je vragen voor Kirsten Wild? Stel ze dan aan presentator Tijmen van Wissing: t.vanwissing@rtvoost.nl. De uitzending is komende zaterdag om 09.00 uur te beluisteren op Radio Oost en later ook terug te luisteren via onze website.