Lift van flatgebouw in Deventer stond al tientallen keren stil: wie durft nog?

Voor de brandweer is het welhaast een routineklus geworden. Sinds 14 juli kwam al zes keer de melding binnen: Liftopsluiting Roerstraat Deventer. Ook vanmorgen dus weer.

In een maand tijd kwamen er zes meldingen binnen van personen die opgesloten zaten in de lift. (Foto: Rens Hulman)

Zonder veel problemen krijgen de brandweermannen de liftdeuren open. "Hallo", roept een brandweerman als hij de liftdeur een stukje openschuift. "Hallo", klinkt het monter terug. "Alles goed mevrouw?" Het antwoord klinkt bevestigend. Ze kan zonder veel problemen de lift uitstappen. "Dank je wel", klinkt het richting de brandweermannen.

Alles viel uit, maar op een gegeven moment ging het licht wel weer branden. Medewerkster thuiszorg die vastzat in lift

"Ik moest hier aan het werk", legt de vrouw uit. "Ik druk op de knop om naar de derde etage te gaan en ik ben nog niet onderweg of boem!" Met haar hand beeldt de vrouw uit hoe de lift met een schok tot stilstand komt. "Alles viel uit, maar op een gegeven moment ging het licht wel weer branden. Toen heb ik op de alarmknop gedrukt."

In de lift in een flatgebouw aan de Roerstraat in Deventer zit de lift regelmatig vast. (Foto: RTV Oost)

Leuk is anders

Communiceren met de persoon die reageert op de alarmmelding lukt echter niet. Via een collega slaagt de vrouw er in de brandweer in te schakelen die richting de Roerstraat komt voor een bevrijdingsactie. Na drie kwartier staat ze weer buiten. Heel erg druk maakt ze zich niet, maar leuk is anders. "Het is best wel beangstigend, want je weet niet hoe lang je daar vastzit. Het is best eng als je in zo'n klein hokje zit.

Dan schrik je je rot, vooral als het midden in de nacht is. Bewoner flat

Gelukkig was de cliënt van mevrouw door collega's op de hoogte gebracht dat de hulp wat later zou komen vandaag. Nu mag ze dus nog drie trappen omhoog. De lift laat ze even links liggen.

Een verstandige keus, volgens een bewoner van de flat. Hij heeft het al zo vaak zien misgaan. "Ik maakte net al een grapje tegen de brandweermensen dat dit de 49e keer was dat de lift vastzit. Bij de vijftigste keer moeten ze trakteren en krijgen we een bos bloemen van de woningbouwvereniging."

Constant raak

De problemen zijn volgens de man ontstaan toen de lift onlangs werd vernieuwd. "Toen is alle ellende eigenlijk begonnen. Het is constant raak, de brandweer baalt er ook van dat ze iedere keer hier naar toe moeten komen." Hij kan het weten, want de brandweer belt bij hem aan als ze het flatgebouw binnen willen. "Dan schrik je je rot, vooral als het midden in de nacht is."

Het flatgebouw is eigendom van woningbouwvereniging Rentree. "Ze zeggen elke keer dat ze druk bezig zijn met de reparatie en elke keer komt de monteur. En het valt op dat het altijd precies op dit punt is waar de lift nu ook vaststaat." De woningbouwvereniging heeft nog niet gereageerd op de situatie.