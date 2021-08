Go Ahead: stunten in De Kuip, FC Twente: Ajax pijn doen

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

NEC – PEC

Na vijf jaar reist PEC weer naar De Goffert. De laatste ontmoeting in Nijmegen eindigde in 1-1 met Queensy Menig als Zwolse doelpuntenmaker in augustus 2016.

De uitwedstrijden bij NEC liggen PEC wel. Deze eeuw verloor PEC maar een van de zeven keer in Nijmegen. De grootste zege boekte PEC in 2013 door met 1-5 te winnen. Na dat pak slaag ontsloeg NEC trainer Alex Pastoor, die na drie speelrondes al kon inrukken.

Aftrap: vrijdag 20.00

Queensy Menig, nu speler van FC Twente, zorgde namens PEC voor de laatste goal tegen NEC (Foto: ANP)

Sparta – Heracles

De laatste drie wedstrijden bleef Heracles zonder nederlaag in Rotterdam, maar toch zijn zeges zeldzaam. Slechts twee keer wonnen de Almeloërs een eredivisiewedstrijd op bezoek bij Sparta.

In 2018 werd het in de laatste speelronde 2-5 met onder meer twee goals van Vincent Vermeij. En Tim Breukers maakte zijn enige goal in de 309 competitieduels die tot nog toe speelde. De andere overwinning was in 1964: 0-2 door goals van Roel Geving en Herman Morsink.

De laatste twee duels waren allebei om snel te vergeten: 1-1 en 0-0. Vorig seizoen had Heracles geluk dat Adil Auassar oliedom natrapte richting Rai Vloet en de rode kaart kreeg. Diezelfde Vloet buitte het overtal voor Heracles uit met de gelijkmaker, 1-1 dus.

Aftrap zaterdag 20.00

Rai Vloet zorgde vorig jaar voor de 1-1 (Foto: Orange Pictures)

FC Twente – Ajax

Ajax is het seizoen na de 5-0 zege tegen NEC begonnen zoals het vorige eindigde: als koploper. Ook in Enschede leggen de Amsterdammers de laatste twee jaar veel scoringsdrift aan de dag. Acht goals kreeg Twente in die duels om de oren: vorig seizoen werd het 1-3, en in 2019 2-5.

Voor de 1-3 zege in januari van dit jaar moesten de Amsterdammers diep gaan. Julio Plegezuelo maakte zes minuten voor tijd gelijk en dat leek ook de eindstand te worden totdat Klaas-Jan Huntelaar in de 89ste minuut inviel. Hij bezorgde met twee goals Ajax alsnog de zege.

Diep in blessuretijd viel ook de laatste winnende eredivisiegoal van FC Twente tegen Ajax . Dat was in 2016 toen Mateusz Klich een penalty benutte na een met rood bestrafte handsbal van Nick Viergever, eindstand 1-0.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Klich (l) bezorgde FC Twente in 2016 drie punten tegen Ajax (Foto: ANP)

Feyenoord – Go Ahead Eagles

Go Ahead nam in 2017 afscheid van de eredivisie met zes wedstrijden op rij zonder overwinning, na de 0-1 nederlaag tegen Heerenveen afgelopen vrijdag staat die teller dus op zeven.

Die negatieve eredivisieserie werd in april 2017 geopend met een pak slaag in De Kuip: 8-0, de grootste nederlaag ooit tegen Feyenoord.

Het lucky doelpunt vorige week van Heerenveen was ook de 23e keer op rij dat Go Ahead minimaal één goal om de oren kreeg in de eredivisie. Mocht Feyenoord scoren dan wordt het record uit 1980 (24) geëvenaard.

Go Ahead kan hoop putten uit de voorlaatste ontmoeting in De Kuip. Op 19 april 2015 boekte de Deventer ploeg de enige en dus historische zege. Jules Reimerink maakte twintig minuten voor het einde de enige treffer.

Aftrap: zondag 14.30 uur

