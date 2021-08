"Dertien-weken echo is zinvolle toevoeging"

"De 13-weken echo is bedoeld om in een vroeg stadium van de zwangerschap heel ernstige afwijkingen op te kunnen sporen. Dan moet je denken aan afwijkingen die bijvoorbeeld niet met het leven verenigbaar zijn, waarvan je al heel snel wilt weten wat er aan de hand is", zegt gynaecoloog Jelle Baalman van het MST in Enschede.

Echoscopist en verloskundige Chantal Quaink van verloskundigenpraktijk Verwacht voert de 13-weken echo ook uit in haar praktijk. "Tijdens de echo meten we de omvang van het hoofd, de omvang van de buik, we kijken of er hartactie is en of het hart op de juiste plek ligt. Ook kijken we naar de positie van de placenta. We kijken dus vooral naar de grotere dingen", zegt Quaink.

Studie

"Wanneer een echoscopist een afwijking vermoedt, dan krijgt de zwangere een vervolgonderzoek aangeboden voor prenatale diagnostiek. Niet op elk moment kunnen we zien wat er precies aan de hand is en dan zijn er soms vervolgecho's nodig", zegt gynaecoloog Baalman.

De 13-weken echo wordt gratis aangeboden en maakt deel uit van een landelijke wetenschappelijke studie en komt naast de al bestaande 20-weken echo. Als aanstaande ouder kies je er zelf voor of je de echo wilt of niet. De 13-weken echo kun je alleen krijgen als de zwangere meedoet aan de wetenschappelijke studie en toestemming geeft voor gebruik van de gegevens.

Spannend

Floortje Dekker is zwanger en kiest ervoor om een 13-weken echo uit laten voeren. "Ik wil graag weten of het allemaal goed is. En omdat het eerder kan zou ik zeker willen weten of er niets mis is met het kindje. Maar het is natuurlijk wel spannend".

Gynaecoloog Baalman zegt hierover: "Ik denk dat het voor de zwangere fijn is om te weten. Wat wel belangrijk is om te realiseren, is dat wij niet alles kunnen zien en deze echo soms ook onduidelijke bevindingen kan geven."

Betere mogelijkheden

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieu) voert de regie over het onderzoek. Het doel is om te ontdekken wat de toegevoegde waarde is van de 13-weken echo. "We kunnen tegenwoordig met verbeterde apparatuur beter kijken en dat maakt dat we dus ook steeds beter naar kleinere baby's kunnen kijken. De mogelijkheden dienen zich aan en vervolgens is de vraag wat dan de toegevoegde waarde is", zegt Baalman.

Baalman vind het onderzoek nuttig: "Bij het bekijken van de gegevens kunnen we analyseren of het iets oplevert, kunnen we inderdaad al iets vroegtijdig vaststellen of is dat lastig. Leidt dat tot veel ongerustheid of juist niet. Met als doel om te kijken of dit een vast onderdeel moet blijven van de verloskundige zorg".