Weerribben-Wieden behouden Europees Diploma: "Belangrijke erkenning"

Nationaal park Weerribben-Wieden is tot 2030 verzekerd van het Europees Diploma. Die onderscheiding is een belangrijke erkenning voor het natuurbeheer in het gebied. De Raad van Europa maakte de verlenging vandaag bekend.

In Nederland hebben slechts vier natuurgebieden deze bijzondere status. Het gaat naast de Weerribben-Wieden om de Boschplaat (Terschelling), het Naardermeer en de Oostvaardersplassen. "Toekenning van het diploma is verre van vanzelfsprekend", zegt boswachter Egbert Beens. "Het vraagt om een voortdurende inspanning van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer."

Met het diploma is het park verzekerd van enige bescherming. Beens geeft als voorbeeld: "Stel dat de Nederlandse overheid ooit van plan is om een spoorlijn aan te leggen dwars door de Weerribben-Wieden, dan kunnen wij met ons diploma aan de bel trekken in Europa. Die zijn dan sneller geneigd om in te grijpen, want wij liggen in zo'n geval zeker niet onderop de stapel."

Aanbevelingen

De Raad is enthousiast over de ontwikkelingen in de Weerribben-Wieden. Wel doet het enkele aanbevelingen om ervoor te zorgen dat het natuurgebied ook na 2030 in aanmerking blijft komen voor het Europees diploma. Zo moet de verbindingszone tussen Weerribben en Wieden in de gaten gehouden worden: aandachtspunten zijn daar onder meer de effecten van lichtvervuiling en waterhuishouding op insecten en zoogdieren.

Ook het zoeken naar alternatieven voor verbranden van rietafval en het opstellen van een visbeheerplan worden genoemd. Ten slotte stelt de Raad dat de komst van vliegveld Lelystad de Natura2000-doelstellingen in het gebied niet in gevaar mogen brengen.