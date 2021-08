Tubbergse boerenopstand 1971 in theaterstuk herdacht: 'Heel Tubbig acteert'

Het blijkt nog steeds een open zenuw: de boerenopstand, waarmee Tubbergen in een ver verleden dagenlang het nieuws domineerde. Nadat theatermaker Laurens ten Den er een verhaal over schreef wordt er nu een theatervoorstelling van gemaakt: 'De Boerenopstand - tot Tubbig en niet verder'.

Gerard Cornelisse maakte als producent eerder furore met grote Twentse spektakelstukken als 'Het Verzet Kraakt' en 'Stork!'. Hij stort zich nu samen met collega-producent Ellen Wisse op de boerenopstand.

Splijtzwam

Toen Cornelisse in de historie dook van de boerenopstand bleek al snel hoe precair dit onderwerp nog altijd ligt in 'Tubbig', zoals het dorp in de volksmond haast liefkozend wordt genoemd. "Sommige mensen lieten meteen al weten niet mee te willen werken aan deze productie. Je merkte dat die opstand destijds binnen sommige families een splijtzwam vormde. Bepaalde gezinsleden waren ervoor, anderen faliekant tegen. Die opstand heeft hele families uiteen gedreven."

Boerenopstand Tubbergen 1971 (Foto: ANP)

Bij de boerenopstand draait het allemaal om ruilverkavelingsplannen voor Tubbergen en het aangrenzende Geesteren die door de provincie van bovenaf werden opgelegd. Toen na de zwaar omstreden stemming de plannen dreigden te worden doorgezet, sloeg de vlam in de pan en ontstonden er rellen. Het huis van burgemeester Schepers werd belaagd en in brand gestoken en politieagenten met gummiknuppels kwamen eraan te pas om de ongeregeldheden de kop in te drukken. De boerenopstand haalde alle journaals en voorpagina's.

Halve eeuw geleden

Op 21 december dit jaar is het exact een halve eeuw geleden dat Tubbergen in het brandpunt van de belangstelling stond. "Maar we gaan er beslist geen theaterspektakel met hooivorken en brandbommen van maken", benadrukt Cornelisse. "Wat we vooral willen laten zien, is het hele proces in aanloop naar de de rellen. Dat is het verhaal waar het in dit stuk om draait."

Daarop is een oproep gedaan aan Tubbergenaren die willen meespelen. Behalve de drie beroepsacteurs, onder wie Laus Steenbeke, bekend van de RTV Oost-serie Groote Markt 30, zijn het vooral de inwoners van het dorp zelf die meedoen. Intussen hebben zich 155 kandidaten aangemeld. Vanochtend beginnen de audities in de Verdegaalhal, de lokale sporthal.

"Een enorm mooi aantal, waar we erg blij mee zijn", zegt co-producent Ellen Wisse. "Anderzijds betekent het ook nog een hele opgave als zoveel mensen auditie gaan doen."

Vrijwilligers nodig

In totaal zijn er circa twintig acteurs nodig. "Los daarvan hebben we ook nog een aantal vrijwilligers nodig, onder meer voor het bouwen van de decors en mensen die tijdens de voorstellingen helpen met onder meer kleding en kaartjes."

In oktober beginnen de repetities, waarna in november de eerste voorstelling plaatsheeft. De laatste show staat gepland voor 21 december: de dag waarop het vijftig jaar geleden in Tubbergen tot een uitbarsting kwam. "We gaan ervan uit dat we in totaal een stuk of twintig voorstellingen gaan verzorgen. Gelukkig hebben we in de sporthal alle ruimte om coronaproof te werken."

Boerenkool

Volgens Gerard Cornelisse beginnen de voorstellingen met een etentje. Zoals dat ook bij eerdere van zijn producties gebeurde. "Boerenkool? Haha, wie weet. Maar we eten niet per se om het eten, maar daar zit vooral een ander idee achter. We leggen op de tafels namelijk programmaboekjes klaar met de achtergronden van de voorstelling. Zodat mensen erover kunnen lezen en het er met elkaar over kunnen hebben. Op die manier weten ze al het nodige over de inhoud van het theaterstuk. En hoeven we niet alles omstandig uit te leggen."

Theatermaker Gerard Cornelisse werkt aan een theatervoorstelling over de boerenopstand in Tubbergen. (Foto: Willem van Walderveen)

Perikelen en protesten in de agrarische sector zijn ook vandaag de dag nog volop actueel. "In die zin zou je kunnen zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. En die boerenopstand mag dan nog steeds een open zenuw zijn, toch is het goed om het er met elkaar over te hebben. Tijdens dit theaterstuk is er namelijk vooral aandacht voor de menselijke maat. Dit verhaal gaat óver Tubbergen. En dat willen we vertellen sámen met Tubbergen."