Omstreden woningbouw kloosterterrein Sibculo mag doorgaan

De Raad van State heeft vandaag alle bezwaren tegen de bouw van veertien woningen op het voormalige kloosterterrein in Sibculo verworpen. Daarmee is het bestemmingsplan voor dit omstreden project in een bosgebied goedgekeurd. De Raad gaf daarnaast goedkeuring aan de inmiddels verleende bouwvergunningen voor tien woningen. De bouw kan direct beginnen.

Buurtbewoners hekelden de houding van de gemeente Hardenberg en projectontwikkelaar Buytenhof. Ze voelden zich overvallen door de snelle bomenkap voor de bouwlocatie. “We kregen op vrijdagmiddag een briefje dat er op maandag zou worden gekapt”, aldus een omwonende. De ontwikkelaar verweerde zich met het argument dat anders veel tijdverlies zou ontstaan.

De communicatie van de gemeente over de bouw zou ook ontoereikend zijn. Maar de Raad van State oordeelt dat de gemeente geen regels heeft overtreden. De buurtbewoners hebben gewoon inspraak gekregen. Ook de bomenkap is volgens de regels gebeurd.

Woningbehoefte

Volgens de buurtbewoners moet sterk worden getwijfeld aan de behoefte van deze woningen in Sibculo. Die twijfel is er niet bij de gemeente en de projectontwikkelaar, want er zijn al zeker tien woningen verkocht. En de Raad oordeelt dat er ook woningbehoefte is. In het gemeentelijk gebied van Hardenberg, waar Sibculo onder valt, is ruimte voor nieuwe woningen.

De gemeente had de mogelijkheid om op drie locaties in Sibculo woningen te bouwen. Uiteindelijk is gekozen voor het voormalige kloosterterrein, omdat daarmee ook geld vrij komt voor de ontwikkeling van het voormalige klooster. Daarmee zorgt het plan voor een toeristische impuls voor Sibculo.

Groene buffer

De buurtbewoners vochten bij de Raad ook voor behoud van een zeker tien meter brede groene strook tussen hun woningen en het nieuwbouwproject. Die buffer is ook nodig als een groene verbindingszone voor beschermde diersoorten. Maar de Raad oordeelt dat de angst van de buurtbewoners onterecht is. De strook blijft gehandhaafd en mag niet gedeeltelijk als tuin bij de nieuwe woningen worden gebruikt.