Meerdere internetdates bedreigd en beroofd in Almelo

De beroving aan de Willem de Clercqstraat was op zaterdagavond 7 augustus. De man had contact en sprak met zijn date eerst af op de parkeerplaats van sportpark Veenelanden. Maar hij kreeg dezelfde avond een appje van de date, dat het op de parkeerplaats daar te druk was, met daarbij het verzoek uit te wijken naar de Willem de Clercqstraat.

Zodra de date bij de 36-jarige man in de auto stapt, duikt ineens een man op die hem een mes op de keel zet. De 36-jarige man moet zijn portemonnee en telefoon afstaan.

Donderdag 12 augustus

Exact hetzelfde gebeurde op donderdagavond 12 augustus bij sportpark Veenelanden. Daar stapte de 'date' bij een man van 52 in de auto. Niet veel later hoort de man voetstappen en ziet hij twee mannen naast de auto staan. Een van hen zet hem een mes op de keel en ook nu wordt de telefoon en de portemonnee van de man geëist.

"Vermoedelijk zijn dit dezelfde daders", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "De werkwijze is in elk geval hetzelfde. Via datingapps worden afspraken gemaakt. In beide gevallen vertelde de date dat hij vlakbij sportpark Veenelanden woont. Telkens duiken daarna mannen op, wordt gedreigd met een mes en willen ze de portemonnee en de telefoon. Vanwege de overeenkomsten denken we dat dit om dezelfde dadergroep gaat."

Witte onderbroek met figuurtjes

Van de beroving op donderdag 12 augustus is er een duidelijk signalement van de daders. Het gaat om jonge mannen van rond de twintig jaar. De date is een man van ongeveer 1.80m. lang met een smal postuur. Hij heeft donkerblond-bruin haar, heeft geen gezichtsbeharing en droeg toen zwarte sneakers. Opvallend is dat boven zijn blauwe spijkerbroek een witte onderbroek met figuurtjes uitstak.

De man met het mes is iets kleiner, zo'n 1.75m. Hij heeft ook donkerblond-bruin haar, een smal postuur en geen gezichtsbeharing. De derde man die erbij was leek iets jonger, heeft ook een smal postuur en droeg een zwarte hoody en een capuchon over zijn hoofd.

iPhone SE buitgemaakt

Bij de overval op 12 augustus is een zwarte iPhone SE buitgemaakt. Die zat in een rood hoesje met een roos erop. "Als iemand ineens zo'n toestel of dat hoesje in zijn bezit heeft, dan horen we dat graag", vertelt Strijbosch. "Ook als iemand dat telefoonhoesje ergens heeft gevonden."

Twee overvallen in een week tijd, is het gevaarlijk om via datingapps af te spreken? "In veruit de meeste gevallen gaat dat gewoon goed", benadrukt Strijbosch. Wat wel handig is: vraag actuele foto's van je date en videobel met elkaar voordat je afspreekt. Ook is het slim om de eerste keer in het zicht van andere mensen af te spreken, en niet thuis of op een afgelegen locatie."

Tips?

Heb je informatie over deze berovingen? Weet je wie de daders zijn of waar die buitgemaakte telefoon of het telefoonhoesje gebleven zijn? Alle tips zijn welkom.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Almelo een privébericht via Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Wil je niet dat de politie achter je gegevens komt? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000