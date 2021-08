Man (55) wordt na avond stappen in Enschede belaagd: gebroken jukbeen en telefoon en portemonnee weg

Uit beelden die de politie heeft vrijgegeven blijkt dat de 55-jarige man al vanaf de Van Lochemstraat in Enschede werd achtervolgd door de fietser. De man wil via de Oldenzaalsestraat naar huis lopen, maar ter hoogte van het biljartpaleis wordt hij van achteren belaagd. Hij wordt geslagen, getrapt en beroofd van onder meer zijn Oppo Reno smartphone. Na een bezoek aan de eerste hulp bleek er een breuk te zitten in zijn linker jukbeen.

Op de camerabeelden die gemaakt zijn vanaf de Oldenzaalsestraat is de fietser niet meteen te herkennen, maar als hij een paar dagen later met dezelfde fiets op het station van Enschede verschijnt wel. Daar stapt hij, met de fiets, in de trein. Op station Rotterdam-Alexander stapt hij uit, en ook daar komt hij scherp in beeld. De fiets die hij gebruik is vermoedelijk van het merk.

Tips?

Herken je de man? Geef het dan door.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000