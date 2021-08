Na de imposante loopbaan wacht het ongewisse avontuur voor Kirsten Wild: "Heel eng en spannend"

Op de baan in Japan veroverde ze anderhalve week terug olympisch brons op het door haar zo geliefde omnium. “Het voelt nog steeds als goud. Ik wilde zo graag een olympische medaille”, zegt de hoofdgast van deze ochtend in het Radio Oost-programma Groot Onderhoud. Daarin gaat het over het leven na haar carrière op de fiets. Zo is de kans ook aanwezig dat ze terugkeert als gymdocent.

Wild na haar bronzen plak: "Voelt alsof ik heb gewonnen" (Foto: ANP)

Baanwielrennen

Op de EK's en WK's was Wild tijdens haar loopbaan op de baan nog succesvoller dan tijdens de afgelopen Spelen. De geboren Almelose werd maar liefst acht keer wereldkampioen in verschillende disciplines en heeft ook evenveel Europese titels in haar prijzenkast staan. “Het baanwielrennen ben ik ook veel leuker gaan vinden. De trainingen, de uitdagingen tijdens die sessies en het continu presteren”, zegt ze over het verschil met het wegwielrennen. Want ook in het peloton heeft ze haar sporen verdiend. Zo pakte ze zilver tijdens het WK in 2016. “Ik verloor daar goud”, spreekt ze vijf jaar later nog verbitterd.

Kirsten Wild (Foto: ANP)

