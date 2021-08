Recherchechef tegen overvallers 83-jarige vrouw in Deventer: "het kan lang of kort duren, je komt aan de beurt"

De vrouw lag in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 juli te slapen in haar flat aan de Dreef in Deventer. 's Nachts rond half vier stonden ineens twee mannen op de zevende verdieping, vermoedelijk zijn ze via de brandtrappen omhoog geklommen. Zodra de vrouw wakker wordt van lawaai en uit bed wil stappen, staat ze in haar slaapkamer oog in oog met twee mannen met bivakmutsen. De oude vrouw wordt stevig vastgepakt en haar mond wordt dichtgedrukt met een kussen. De mannen roepen dat ze sieraden en geld willen, maar de vrouw heeft amper iets in huis.

"Deze zaken hebben enorm veel impact op slachtoffers", vertelt recherchechef Van Werven. "Ze wordt overvallen in haar eigen woonomgeving, een omgeving die veilig zou moeten zijn. De vrouw is gewond geraakt tijdens de overval en durft sindsdien ook niet meer te slapen."

Balustrade vernield

De mannen hebben met een koevoet schade aangericht bij de voordeur van de 83-jarige vrouw. Ook de balustrade voor haar huis is vernield, mogelijk toen ze probeerden de deur open te krijgen. De twee mannen zijn er uiteindelijk met een paar honderd euro vandoor gegaan.

De vernielde balustrade op de zevende verdieping van de flat aan de Dreef in Deventer (Foto: RTV Oost)

De politie hoopt dat zoveel mogelijk mensen mee willen helpen om de daders te vinden. Als iemand iets is opgevallen in of rond de flat in de dagen voorafgaand aan de overval, of als iemand camerabeelden van die nacht heeft waarop mogelijk iets te zien is, dan wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen.

Philips huistelefoon

Ook hebben de overvallers een Philips huistelefoon van de vrouw meegenomen, om te voorkomen dat ze snel om hulp kon vragen. Mogelijk ligt zo'n Philips huistelefoon ineens bij iemand thuis.

Het kan lang of kort duren, maar je komt aan de beurt Eveline van Werven, teamchef districtsrecherche IJsselland

Recherchechef Van Werven is er in elk geval van overtuigd dat de daders worden gevonden. "Het zijn ingewikkelde zaken, maar onze rechercheurs laten deze zaak niet los. We zetten alles op alles om dit op te lossen. Dat is in het verleden ook gebleken, we lossen alle woningovervallen op. Voor de verdachten heb ik dan ook een duidelijke boodschap: het kan lang of kort duren, maar je komt aan de beurt. Ik wil ook iedereen oproepen, als ze iets hebben gehoord of gezien om dat aan ons te melden. Ook al lijkt het onbelangrijk, meldt het ons."

Tips?

Weet je meer over deze overval? Alle tips zijn welkom!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Wil je niet dat de politie achter je gegevens komt? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000