IN BEELD: Wie steekt hier een huis in brand in De Riet in Almelo?

De bewoners van het huis waren op vakantie. Ze kregen via de telefoon te horen dat hun woning zo zwaar was beschadigd, dat het onbewoonbaar is verklaard.

De verdachte loopt met een tas van de Aldi door de straat (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De brand brak die avond rond kwart voor elf uit. Vijf minuten daarvoor is iemand gefilmd die vanuit de Violierstraat naar de Boomshoeksdwarsweg loopt. De persoon - op de beelden is niet te zien of het om een man of vrouw gaat - heeft een plastic tas van de Aldi in zijn of haar hand. Zodra de persoon ter hoogte van het huis is, is een lichtflits te zien. Buurtbewoners horen een luide knal, gevolgd door glasgerinkel. Op de beelden is vervolgens te zien dat het huis in brand staat en de persoon hard de straat uit rent, nu zonder plastic tas in de hand.

"Gelukkig is er niemand gewond geraakt", vertelt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "Het is natuurlijk ontzettend schrikken als je wordt gebeld dat je huis in brand staat en als je terugkomt van vakantie, je geen woning meer hebt. Wij gaan uit van brandstichting. We hopen dat iemand degene op de beelden herkent, bijvoorbeeld aan het postuur of de manier van bewegen."

Nadat de brandstichter de Boomshoeksdwarsweg uit rent, steekt diegene de Violierstraat over. "Daar ligt het pand van Beter Wonen", vervolgt Strijbosch. "Daar wordt, rond het tijdstip dat de persoon door de straat rent, een donkerkleurige auto geparkeerd. Wij willen de bestuurder daarvan heel graag spreken, want de kans is groot dat hij of zij de brandstichter heeft zien rennen. Dus parkeerde je daar bij Beter Wonen op 19 juli rond kwart voor 11 's avonds? Neem dan contact met ons op, want je bent mogelijk een belangrijke getuige voor ons."

Tips?

Ook iedereen die weet waarom dit huis het doelwit was wordt verzocht contact op te nemen. Dat mag ook anoniem.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Wil je niet dat de politie achter je gegevens komt? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Stuur politie Almelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier