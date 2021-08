Opruimkosten gedumpt afval in Enschede nog nooit zo hoog; is diftar het probleem?

Vorig jaar heeft de gemeente bijna een half miljoen euro betaald aan afvalwerkingsbedrijf Twente Milieu voor het verwijderen van gedumpt afval. Maar niet alleen de kosten stijgen, ook het aantal klachten van inwoners over afvaldump zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Dat is overigens al tien jaar het geval, maar sinds 2017 nam het aantal klachten extra hard toe. In dat jaar is diftar ingevoerd, het beleid waarbij het tarief van de afvalstoffenheffing deels wordt bepaald door het aantal keren dat er restafval wordt aangeboden.

25 klachten per dag

Afvaldump is dus al langer een probleem in de gemeente. Het is dan ook een van de hoogste prioriteiten van de lokale politiek. In het zogenoemde Enschede Akkoord heeft de gemeenteraad beloofd om een oplossing te zoeken voor het probleem, maar dat lijkt nog niet te zijn gelukt.

De gemeente was vorig jaar immers 487.000 euro kwijt aan het ophalen van (grof) afval dat onder meer naast containers of op milieupleinen was gedumpt. Ter vergelijking: in 2016 lagen de opruimkosten nog op 287.000 euro.

Ook het aantal meldingen van afvaloverlast is toegenomen. In 2016 ging het om zo'n negen meldingen per dag, in totaal 3350. Vorig jaar maakten 8974 inwoners melding van afvaloverlast, afgerond 25 meldingen per dag.

De opruimkosten van het gedumpte afval in Enschede (Foto: Gemeente Enschede)

Corona oorzaak

Volgens de gemeente Enschede is het coronajaar de belangrijkste oorzaak van de toename van afvaloverlast. “We zien ook dat er meer huishoudelijk afval is sinds corona”, aldus een woordvoerder. “Deze toename zorgt niet alleen voor meer illegale bijplaatsingen, maar ook voor meer bezoek aan afvalbrengpunten.”

Sinds begin 2020 zijn de bezoekersaantallen bij afvalbrengpunten met 25 procent gestegen. Volgens de gemeente is de toename van afvaldump (en de bijbehorende kosten) een logisch gevolg van de toename van het totale aanbod van huishoudelijk afval. En dat zal dit jaar nog niet anders zijn. De opruimkosten worden dit jaar dan ook geschat op 474.000 euro.

Asociaal gedrag?

In een onlangs gepubliceerd rapport over gedumpt afval wordt door het college dan ook geen enkele keer de term diftar genoemd. De oorzaak van de rommel bij milieupleintjes wordt toegeschreven aan ‘bewust asociaal gedrag’ of een ‘gebrek aan kennis’ bij inwoners. Oplossingen ziet het college dan ook niet in beleidsmatige veranderingen, maar in meer handhaving, voorlichting en gedragscampagnes.

De lokale CDA-fractie denkt daar anders over. Waar de partij zich voorheen wat meer op de achtergrond hield, vindt het CDA nu 'dat de tijd rijp is voor een ander afvalbeleid'. Naar aanleiding van klachten van bewoners en ondernemers in de binnenstad heeft het CDA onlangs schriftelijke vragen gesteld. De christendemocraten willen onder meer weten of het college nog altijd achter het principe van diftar staat.