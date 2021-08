Directeur Go Ahead Eagles heeft geen goed woord over voor biergooiende supporters

Go Ahead Eagles speelde afgelopen vrijdag de eerste wedstrijd in de Eredivisie met publiek. Ondanks dat de Deventer club met 0-1 verloor, kijkt directeur Van Dop terug op een fantastisch dag. "Wat een sfeer! De orkaan van geluid bij de opkomst van de spelers en het naar voren stuwen tijdens de wedstrijd, met name in de tweede helft. In één woord fantastisch."

Bier gooien

Toch is de directeur niet helemaal tevreden over hoe de avond verliep, schrijft hij op de site van de club. Zo noemt hij het gooien van bier naar de tegenstander asociaal en respectloos. Volgens Van Dop moesten vooral de doelman en een speler die werd gewisseld van sc Heerenveen het ontgelden.

Hij zegt daarover: "Niet des Go Ahead Eagles zou ik willen zeggen. Mensen die dit gedrag vertonen of vergoelijken moeten hun fatsoensnormen ernstig heroverwegen. We zullen als club ook gepaste maatregelen nemen tegen diegenen die zich hier schuldig aan maakten." Om wat voor maatregelen het gaat, is niet bekend.

Vuurwerk

Ook haalt de directeur het moment aan dat de wedstrijd in de tweede helft moest worden stilgelegd vanwege vuurwerk dat van buiten het stadion richting het speelveld werd gelanceerd. "Ik kan er met mijn verstand absoluut niet bij dat je het risico neemt op deze manier spelers, wijkbewoners en stadionbezoekers te verwonden", schrijft Van Dop.

Hij refereert daarbij aan vorig seizoen, toen er ook vuurwerk van buiten het stadion op het veld terechtkwam. "De schade aan het dak van het stadion is – net als afgelopen seizoen – zeer aanzienlijk. Diegenen die dit doen en de club daarmee financiële, materiële, sportieve en mogelijk ook medische schade berokkenen, zijn simpelweg niet goed wijs."