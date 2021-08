Vraag naar winkelpersoneel in Overijssel loopt op, aantal WW-uitkeringen daalt verder

Vraag naar winkelpersoneel in Overijssel loopt op (Foto: UWV)

In juli daalde het aantal WW-uitkeringen in Overijssel verder. Vergeleken met een jaar geleden is er eveneens sprake van een afname. De vraag naar winkelpersoneel stijgt weer, zo meldt het UWV.

De daling doet zich ook voor bij verkoopmedewerkers in de detailhandel. Tijdens de lockdowns stegen de WW-uitkeringen aan deze medewerkers, toen veel non-food winkels (zoals kleding- en schoenenwinkels) de deuren moesten sluiten. Inmiddels is een daling zichtbaar. Kansen op werk zijn er vooral in de foodsector, en voor technische verkoopberoepen en monteurs.

Regio Twente

Eind juli verstrekte het UWV 7.619 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 5,3 procent (-427 uitkeringen). Dit is wel een iets minder sterke daling dan de landelijke afname van 5,9 procent.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens lager. De daling in Twente is 26,2 procent, oftewel 2.698 uitkeringen. Landelijk daalde het aantal uitkeringen het afgelopen jaar met 25,5 procent.

Regio Zwolle

In Regio Zwolle verstrekte het UWV eind juli 2,3 procent minder uitkeringen, namelijk 5.525. Ten opzichte van een jaar geleden is sprake van een daling van 28 procent, een sterkere afname dus dan de landelijke trend.