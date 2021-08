Waterschap begonnen met herstel van doorgebroken zomerkade bij Hattem

Het gat van ongeveer twintig meter is toen provisorisch gedicht met 350 zandzakken, omdat het waterpeil eerst moest dalen voordat de definitieve reparatie kon beginnen. De verwachting is dat de klus halverwege september klaar is.

Open verbinding met IJssel

De Hoenwaard is een uiterwaarde tussen het Apeldoorns Kanaal en de IJsseldijk bij Hattem. Het Apeldoorns Kanaal staat in open verbinding met de IJssel en zakt en stijgt dus mee met het waterpeil van de rivier.

De polder is bedoeld als overloopgebied bij hoogwater, maar dat komt in de zomer vrijwel nooit voor. In de winter is een overstroming niet zo erg, omdat het land dan niet door boeren wordt gebruikt. Het was volgens het waterschap bekend dat de zomerkade versterkt moest worden. Daarvoor is al een plan in de maak.

Kleimat

Het schap heeft een kleimat tegen de bigbags met zand geplaatst, zodat er tijdens de reparatie geen water uit het Apeldoorns Kanaal in het gat kan stromen. In het gat wordt met klei een nieuw talud in de richting van het kanaal opgebouwd. Daarvoor moet het waterpeil in het kanaal nog met dertig centimeter zakken en het waterschap verwacht dat dat de komende weken gebeurt.

Op het nieuwe talud wordt een grasmat gelegd, want graswortels geven een dijk stevigheid. De hele klus moet klaar zijn voor het stormseizoen op 1 november aanbreekt, aldus het schap.