Theorie-examen voor je rijbewijs doen? Wachttijden Overijssel tot in december

Corona stelt het CBR voor een flinke opgave: vanwege de anderhalvemetermaatregel mogen de examenzalen maar voor de helft gevuld zijn. Alleen al in Enschede betekent dat honderden examens per dag minder.

Geen volle zaalbezetting

Voor rijscholen in Overijssel veroorzaken die lange wachtlijsten problemen. "Als de kandidaat geen theorie-examen kan doen, dan kan er ook geen praktijkexamen aan vastgeknoopt worden. Dat schept weer problemen, waardoor kandidaten langer moeten wachten", zegt Hans Pierik, rijschoolhouder in Enschede.

Het CBR wijst erop dat de wachtlijsten al flink geslonken zijn. "Als het om de theorie gaat, hebben we al honderdduizend examens extra weten in te halen. Dat doen we door 's avonds en op zaterdag open te zijn", vertelt CBR-directeur Alexander Pechtold. "Maar wat ons hindert in nog meer productie draaien, is dat we geen volle zaalbezetting mogen hebben. Ook al hebben we alle voorzorgsmaatregelen genomen - van mondkapjes tot schermen en triage - op dit moment mogen we nog niet op volle kracht draaien. Maar om achterstanden in te halen, heb je een nog grotere capaciteit nodig."

Alexander Pechtold, directeur bij het CBR (Foto: ANP / Laurens van Putten)

Wisselende wachttijden

Pechtold wijst erop dat de wachttijden voor theorie-examens ook sterk verschillen per regio. "Met name in de grote steden is het drukker. Als je in Enschede woont en je doet je theorie-examen ergens anders in het land, dan kun je soms wel een maand sneller terecht."

Ook opvallend: volgens het CBR komt een op de tien mensen niet opdagen bij theorie-examens. "Dan hebben mensen wel 37 euro betaald voor het theorie-examen, ze houden een schaars plekje bezet, maar komen niet opdagen. Maatschappelijk moet je er dan ook over gaan nadenken, hoe dat toch komt", aldus Pechtold.

Mijn motto is: leuker kunnen we het niet maken, veiliger wel Alexander Pechtold, directeur CBR

Praktijkexamens

Voor het afleggen van een praktijkexamen zijn de wachttijden in Overijssel nu wel minder lang. Binnen twee tot negen weken kan een leerling in Overijssel nu op examen komen. In Enschede zijn de wachtlijsten met negen weken het langst van Overijssel, in Zwolle en Deventer met twee weken het kortst.

Die kortere wachtlijsten zijn te danken aan de vakantie, zeggen zowel rijschoolhouders als het CBR. "We zitten elk jaar na de zomervakantie met dit probleem", zegt rijschoolhouder Pierik. "Mensen zijn straks terug van de vakantie en dan is het heel erg in trek om een praktijkexamen te gaan doen. Dit jaar zal het waarschijnlijk nog iets extremer worden, omdat de boel zo lang heeft stilgelegen."

Examinatoren die een oogje dichtknijpen om de wachtlijsten weg te werken, daar moet Pechtold niets van weten. "Daarvoor ben ik te streng. Mijn motto is ook: leuker kunnen we het niet maken, veiliger wel."