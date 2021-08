Dit is de reden waarom je nu wél mag vissen in De Doorbraak

Het gebied oogt als een stukje ongerepte natuur. Maar niets is minder waar, de beek is immers aangelegd. Bedoeld om het natuurlijke water uit het gebied gelijkmatig te laten afvloeien.

Het terrein is nu in beheer van Landschap Overijssel en het was bedoeld om wateroverlast tegen te gaan en als ecologische verbinding tussen De Regge en Noordoost-Twente. Bij de laatste waterbemonstering in 2019 zijn er verschillende soorten vis gesignaleerd. Dat waren toen zeelt, ruisvoorn, snoek, baars en kolblei. Waterbewoners waar nu dus op gevist mag worden.

Vliegvisser Hyppo heeft al veel vis in het water gespot (Foto: RTV Oost / Leroy Vugteveen)

Vliegvisser Hyppo Wanders beaamt dat er genoeg vissen zwemmen. "Ze willen alleen nog niet bijten", lacht hij. "Ze happen steeds naar de verklikker", legt hij uit terwijl hij zijn hengel nog eens in het water zwengelt.

Omdat het water een stroming heeft, is het niet voor iedere visser een geschikte plek. Vliegvissers kunnen er wel hun hart ophalen. Zij gebruiken een speciale vliegvishengel waarbij de lijn zelf voor het werpgewicht zorgt waarbij deze al werpende steeds langer wordt. Ook worden er imitatie-insecten ingezet.

Oplossing

Landschap Overijssel en Sportvisserij Oost-Nederland werken in de pilot samen. "Er werd hier illegaal gevist. We willen niet altijd 'nee' verkopen, dus zochten we naar een oplossing. Die hopen we nu te hebben gevonden", aldus Rick Staudt van Landschap Overijssel. Daarnaast wil de terreinbeheerder het gebied graag toegankelijker maken voor meer mensen.

Het mes snijdt in dit geval ook nog eens aan twee kanten. Want Sportvisserij Oost-Nederland heeft er een extra vislocatie bij en Landschap Overijssel krijgt van van de vissersbond ondersteuning bij de handhaving in het gebied. "Zo kunnen we het gebied beter controleren", vertelt Staudt. Daarom is hij ook niet bang dat het vissen ten koste van het gebied gaat. "Nee, want we hebben er nu juist beter zicht op."

Rick Staudt van Landschap Overijssel vindt het goed het De Doorbraak toegankelijker wordt (Foto: RTV Oost / Leroy Vugteveen)

Buitenland

Ook Sportvisserij Oost-Nederland is blij met de locatie. "Als je hier bent, lijkt het net alsof in je het buitenland bent", beschrijft Willem Bakker van Sportvisserij Oost-Nederland. Toch zijn ze niet bang dat De Doorbaak vanaf nu vol staat met vliegvissers. Behalve een VISpas, moet je namelijk ook een dagvergunning hebben. Zo willen Sportvisserij Oost-Nederland en Landschap Overijssel het aantal hengelaars beperken tot zes personen. Ook mag er niet 's nachts of met weerhaken worden gevist.

Een dagpas kopen kan via de website, maar ook door de QR-code bij het gebied te scannen. "Kijk, dan kom je direct op onze site en kun je reserveren", laat Bakker op zijn telefoon zien terwijl hij de code scant. "En ik zie dat de eerste reservering er al in staat."