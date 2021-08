Evenementenbranche protesteert in Enschede: 'Wel Formule 1, maar geen festival?!'

De evenementenbranche gaat vandaag op meerdere plekken in het land protesteren tegen het coronabeleid. Ook in Enschede gaan ondernemers de straat op, waaronder Michel Sciarone van evenementenbureau Contactmakerz. "We zijn boos, maar vooral ook teleurgesteld hoe het nu gaat. Je komt nu op een punt dat er dingen samenlopen die niet meer kloppen."

Ook in Groningen, Rotterdam, Nijmegen, Amsterdam en Utrecht staan vanmiddag protestmarsen op het programma. De ondernemers willen dat de willekeur stopt en dat er per 1 september dit jaar weer evenementen met de volledige capaciteit mogen plaatsvinden.

Ongelijkheid

Vooral die willekeur stuit de Overijsselse ondernemer Sciarone tegen de borst. "We hebben altijd begrip gehad voor de maatregelen en snappen dat het lastig is, maar de verhoudingen zijn nu scheef. Wij kunnen tot maximaal 750 mensen een festival organiseren, maar er kan wel 75000 man naar een Formule 1-evenement. Het valt voor mij niet meer te rijmen."

Naast de onvrede is het ook financieel de koek op. "We zijn een bedrijf dat naast festivals ook bedrijfsevenementen organiseert. Dat staat al anderhalf jaar stil. We kunnen ergens op terugvallen, maar dat is een doekje voor het bloeden. Dat houdt een keer op. En waarschijnlijk vallen we ook nog buiten de steunmaatregelen voor de festivals."

Hij hoopt dan ook dat het kabinet overstag gaat en vanaf 1 september weer festivals zonder een maximum aantal bezoekers toestaat. "We hebben hoop, maar het is de vraag wat er gaat gebeuren. We willen vooral ons gezicht laten zien en hieraan meedoen."